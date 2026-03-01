Роскошь под угрозой обстрелов: что известно о 7 самых высоких небоскребах в Дубае

Дубай известен миру своим футуристическим горизонтом и рекордными небоскребами. Семь самых высоких зданий города стали символами амбиций, роскоши и инженерной смелости. В то же время в последние дни Дубай страдает от ракетных атак со стороны Ирана. В частности, задело и небоскребы.

Чем особенные самые высокие здания в Дубае?

Что известно о 7 сверхвысоких зданиях Дубая и их истории рассказывает Times Of India.

Бурдж Халифа (Burj Khalifa) – самое высокое здание и в Дубае, и в мире в целом. Достигает 828 метров вверх и с 2010 года удерживает глобальный рекорд. Башня сочетает жилые апартаменты, офисы, отель и смотровые площадки, а ее силуэт стал визитной карточкой Дубая. Именно вокруг Burj Khalifa сформировался центр города с масштабными проектами, торговыми центрами и туристическими локациями.

Во время любого обострения ситуации безопасности именно этот район традиционно находится под усиленными мерами контроля, ведь это стратегическое и символическое сердце города.



Бурдж Халифа / Фото Pexels

Марина 101 (Marina 101) – второе по высоте здание Дубая. Имеет высоту примерно 425 метров. Небоскреб расположен в престижном районе Dubai Marina и сочетает жилые апартаменты и гостиничные пространства. Проект долгое время считался одним из самых амбициозных в сегменте элитного жилья. Высота, панорамные виды и близость к набережной сделали его знаковым для инвесторов.



Марина 101 / Фото Construction Week

(Башня Принцессы) Princess Tower – жилая башня высотой более 413 метров. Долгое время входила в перечень самых высоких жилых зданий мира. Princess Tower предлагает сотни апартаментов с панорамными видами на Персидский залив. Развитая инфраструктура района и престижный адрес сделали ее популярной.



Башня Принцессы / Фото с World Construction Network

23 Марина (23 Marina) – высота этого небоскреба составляет примерно 393 метра. Это современная жилая башня с частными лифтами и роскошными пентхаусами. Здание известно большим количеством бассейнов и высоким уровнем сервиса. Оно стало символом вертикальной жизни в Dubai Marina.



23 Марина / Фото с фейбука Architect Hafeez Contractor

Элитная Резиденция (Elite Residence) достигает вверх около 380 метров и входит в перечень самых высоких жилых небоскребов мира. Проект ориентирован на премиум-сегмент и предлагает жителям панорамные виды и комплекс внутренней инфраструктуры.



Элитная Резиденция / Фото с World Construction Network

Башня Сиэль (Ciel Tower) превышает 370 метров и позиционируется как один из самых высоких гостиничных небоскребов мира. Башня имеет тысячи номеров и смотровую площадку с панорамой на побережье.



Башня Сиэль / Фото Hassi Properties

Kempinski The Boulevard – здание высотой примерно 370 метров. Оно расположено вблизи Dubai Mall и сочетает гостиничную и жилую функции. Ранее известное как Address Boulevard, оно стало символом центрального делового Дубая. Благодаря расположению в центре этот небоскреб имеет стратегическое значение для туристической и бизнес-инфраструктуры города.



Kempinski The Boulevard / Фото Arun Katiyar

Что известно об обострении на Ближнем Востоке?

Утром 28 февраля президент США Дональд Трамп сообщил о начале масштабной военной операции против Ирана, объяснив это необходимостью нейтрализовать угрозы со стороны иранского режима.

Иран в ответ также нанес удары. Взрывы зафиксировали в Израиле, Катаре, Бахрейне и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах, где размещены американские военные базы.

В Дубае под обстрел попал роскошный отель Fairmont The Palm, расположенный на искусственном острове. В результате удара на верхних этажах вспыхнул большой пожар, четыре человека получили ранения. Атакован был и легендарный Burj Al Arab: после попадания беспилотника загорелась часть фасада с первого по шестой этаж.