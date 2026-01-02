Значительная часть из них стала символами новых архитектурных возможностей в плотной городской построении, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.
Ferrocarril de Cuernavaca 780, Мексика
В Мехико построили узкий клиновидный небоскреб, форма которого напоминает здание Flatiron в Нью-Йорке. Проект реализовали с учетом ограниченного пространства и плотной городской застройки. Здание адаптировано к сложным условиям участка и нестандартному расположению.
Ferrocarril de Cuernavaca 780 / Фото Dezeen
Huergo 475, Аргентина
Жилую бетонную башню с зеленоватым оттенком фасада построили в Буэнос-Айресе. Здание отличается монолитной формой и системой консолей, формирующих ее внешний вид.
Фасад из открытого бетона выполняет не только декоративную, но и конструктивную функцию. Для смягчения визуального эффекта использовали рифленую текстуру поверхностей.
Huergo 475 / Фото Dezeen
Yachthouse, Бразилия
В Бразилии построили башни-близнецы Yachthouse, которые стали самыми высокими зданиями страны. Их высота составляет 294 метра. Проект привлек внимание не только рекордными параметрами, но и стремлением создать узнаваемый силуэт на фоне прибрежной застройки.
Yachthouse / Фото Dezeen
Башня Вило, Аргентина
В столице Аргентины завершили строительство 16-этажного небоскреба с многоуровневыми пространствами и помещениями двойной высоты. Здание возвели как штаб-квартиру оператора аэропортов. Фасад выполнен из больших полупрозрачных стеклянных панелей, которые формируют единую внешнюю оболочку сооружения.
Башня Вило / Фото Dezeen
270 Park Avenue, Нью-Йорк
В Нью-Йорке завершили строительство одного из самых высоких небоскребов года, который стал штаб-квартирой финансовой компании JPMorgan Chase.
Здание высотой 423,1 метра имеет силуэт, вдохновленный архитектурой начала 20 века. Небоскреб опирается на массивные колонны, поднимающиеся от углубленных входных фасадов.
270 Park Avenue / Фото Dezeen
The One Flagler, США
Отель The One Flagler в Вест-Палм-Бич построили в стиле флоридского тропического модернизма. Здание отличается белыми бетонными фасадами с декоративной текстурой.
Небоскреб расположен рядом с исторической церковью и спроектирован так, чтобы не нарушать архитектурную среду района и одновременно формировать новый городской акцент.
The One Flagler / Фото Dezeen
Штаб-квартира банка Ziraat, Турция
В Стамбуле завершили строительство двух застекленных небоскребов в рамках Международного финансового центра города, отмечают KPF.
Башни на 40 и 46 этажей используют как главный офис банка. На общем подиуме между ними разместили общественные пространства, в частности торговые помещения и аудиторию.
Штаб-квартира банка Ziraat / Фото Dezeen
AGE360, Бразилия
В бразильской Куритибе завершили строительство 124-метрового небоскреба AGE360. Здание вошло в длинный список архитектурной премии Dezeen. Небоскреб расположен в районе Моссунге и имеет бетонный экзоскелет, который выполняет несущую функцию и определяет внешний вид сооружения.
AGE360 / Фото Dezeen
Butterfly, Канада
В Ванкувере появился 178,6-метровый небоскреб с цилиндрическими формами. В основу здания интегрировали церковь начала 20 века. Вестибюль 57-этажной жилой башни непосредственно соединен с церковью стеклянной галереей на первом этаже.
Butterfly / Фото Dezeen
Штаб-квартира China Merchants Bank, Китай
В Шэньчжэне завершили строительство 388-метрового небоскреба, который стал новой штаб-квартирой China Merchants Bank. Здание имеет узнаваемую форму, сформированную несколькими округлыми объемами со стеклянной облицовкой, сходящимися к центральной вершине.
China Merchants Bank / Фото Dezeen
Есть ли небоскребы в Украине?
В Украине, несмотря на войну, продолжают развиваться высотные застройки. Например, в Сиховском районе продолжается строительство нового высотного здания с высотой около 93 метров, что станет самым высоким сооружением во Львове.
А самое высокое здание в Украине расположено в Киеве. Высота дома составляет аж 168 метров. В свое время его появление вызвало противоречивые комментарии.