Значительная часть из них стала символами новых архитектурных возможностей в плотной городской построении, пишет 24 Канал со ссылкой на Dezeen.

Смотрите также Города с наибольшим количеством небоскребов: кто возглавляет рейтинг

Ferrocarril de Cuernavaca 780, Мексика

В Мехико построили узкий клиновидный небоскреб, форма которого напоминает здание Flatiron в Нью-Йорке. Проект реализовали с учетом ограниченного пространства и плотной городской застройки. Здание адаптировано к сложным условиям участка и нестандартному расположению.

Ferrocarril de Cuernavaca 780 / Фото Dezeen

Huergo 475, Аргентина

Жилую бетонную башню с зеленоватым оттенком фасада построили в Буэнос-Айресе. Здание отличается монолитной формой и системой консолей, формирующих ее внешний вид.

Фасад из открытого бетона выполняет не только декоративную, но и конструктивную функцию. Для смягчения визуального эффекта использовали рифленую текстуру поверхностей.

Huergo 475 / Фото Dezeen

Yachthouse, Бразилия

В Бразилии построили башни-близнецы Yachthouse, которые стали самыми высокими зданиями страны. Их высота составляет 294 метра. Проект привлек внимание не только рекордными параметрами, но и стремлением создать узнаваемый силуэт на фоне прибрежной застройки.

Yachthouse / Фото Dezeen

Башня Вило, Аргентина

В столице Аргентины завершили строительство 16-этажного небоскреба с многоуровневыми пространствами и помещениями двойной высоты. Здание возвели как штаб-квартиру оператора аэропортов. Фасад выполнен из больших полупрозрачных стеклянных панелей, которые формируют единую внешнюю оболочку сооружения.

Башня Вило / Фото Dezeen

270 Park Avenue, Нью-Йорк

В Нью-Йорке завершили строительство одного из самых высоких небоскребов года, который стал штаб-квартирой финансовой компании JPMorgan Chase.

Здание высотой 423,1 метра имеет силуэт, вдохновленный архитектурой начала 20 века. Небоскреб опирается на массивные колонны, поднимающиеся от углубленных входных фасадов.

270 Park Avenue / Фото Dezeen

The One Flagler, США

Отель The One Flagler в Вест-Палм-Бич построили в стиле флоридского тропического модернизма. Здание отличается белыми бетонными фасадами с декоративной текстурой.

Небоскреб расположен рядом с исторической церковью и спроектирован так, чтобы не нарушать архитектурную среду района и одновременно формировать новый городской акцент.

The One Flagler / Фото Dezeen

Штаб-квартира банка Ziraat, Турция

В Стамбуле завершили строительство двух застекленных небоскребов в рамках Международного финансового центра города, отмечают KPF.

Башни на 40 и 46 этажей используют как главный офис банка. На общем подиуме между ними разместили общественные пространства, в частности торговые помещения и аудиторию.

Штаб-квартира банка Ziraat / Фото Dezeen

AGE360, Бразилия

В бразильской Куритибе завершили строительство 124-метрового небоскреба AGE360. Здание вошло в длинный список архитектурной премии Dezeen. Небоскреб расположен в районе Моссунге и имеет бетонный экзоскелет, который выполняет несущую функцию и определяет внешний вид сооружения.

AGE360 / Фото Dezeen

Butterfly, Канада

В Ванкувере появился 178,6-метровый небоскреб с цилиндрическими формами. В основу здания интегрировали церковь начала 20 века. Вестибюль 57-этажной жилой башни непосредственно соединен с церковью стеклянной галереей на первом этаже.

Butterfly / Фото Dezeen

Штаб-квартира China Merchants Bank, Китай

В Шэньчжэне завершили строительство 388-метрового небоскреба, который стал новой штаб-квартирой China Merchants Bank. Здание имеет узнаваемую форму, сформированную несколькими округлыми объемами со стеклянной облицовкой, сходящимися к центральной вершине.

China Merchants Bank / Фото Dezeen

Есть ли небоскребы в Украине?