Доходы от недвижимости за рубежом: куда стоит инвестировать и какие доходы можно получить

Привлекательными странами для инвестиций в недвижимость для украинцев являются Польша и Испания. Однако такие вложения имеют свои нюансы.

Что известно об инвестициях в недвижимость в странах Европы

Польша – одна из стран, где можно не только перепродать объект другому иностранцу, но и сдать его в аренду местным жителям, о чем рассказал генеральный директор компании Antagroup, инвестор и эксперт в области туризма и международного бизнеса Антон Тараненко в интервью изданию Delo.ua

Доходность там может составлять 5–6 % годовых. Во многих рекламных презентациях обещают цифру 8–12 % годовых. Но реальная доходность, по мнению эксперта, составляет как раз 5–6 %.

И для Европы это очень хороший результат,

– подчеркнул Антон Тараненко.

Подобная ситуация наблюдается в Чехии и Венгрии. В Чехии средняя доходность может составлять около 5–6%, в Венгрии – 4–5%.

Популярным вариантом для инвестиций является недвижимость в Испании. И по объему инвестиций она превзошла даже Польшу.

Она интересна не только украинцам, но и немцам, полякам и другим европейцам. Если говорить о более бюджетных направлениях, то это Аликанте и Валенсия,

– рассказал Тараненко.

Он пояснил, что многие люди покупают там недвижимость на случай, если "война перекинется на другие страны Европы". Кроме того, Испания – это море, туристический поток, возможность проживания и сдачи в аренду.

В частности, генеральный директор Antagroup считает, что при инвестировании важно обратить внимание на четыре фактора:

внутренний спрос; туристический поток; возможность перепродажи объекта; доступность финансирования.

Напомним, что квартиры в Польше стоят в три раза дороже, чем в Украине. Самым дорогим городом является Варшава.

В частности, на первичном рынке недвижимости в Украине самым дорогим городом является Львов. А наибольший рост цен на жилье за год зафиксировали в Ивано-Франковской области.