Що відомо про інвестиції у нерухомість в країнах Європи
Польща - одна з країн, де можна не тільки перепродати об’єкт іншому іноземцю, а й здати його в оренду місцевим мешканцям, про що розповів CEO компанії Antagroup, інвестор та експерт в галузі туризму та міжнародного бізнесу Антон Тараненко в інтерв’ю медіа Delo.ua
Дохідність там може становить 5-6% річних. У багатьох рекламних презентаціях обіцяють цифру 8-12% річних. Але реальна дохідність, на думку експерта, становить якраз 5-6%.
І для Європи це дуже хороший результат,
– наголосив Антон Тараненко.
Подібна ситуація з Чехією та Угорщиною. У Чехії середня дохідність може бути близько 5-6%, в Угорщині – 4-5%.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
Популярним варіантом для інвестицій є нерухомість в Іспанії. І за потоком інвестицій вона перевершила навіть Польщу.
Вона цікава не лише українцям, а й німцям, полякам та іншим європейцям. Якщо говорити про більш бюджетні напрямки, то це Аліканте та Валенсія,
– розказав Тараненко.
Він пояснив, що чимало людей там купують там нерухомість на випадок, якщо "війна перекинеться на інші країни Європи". Крім того, Іспанія – це море, туристичний потік, можливість власного проживання та здачі в оренду.
Зокрема, CEO Antagroup вважає, що важливо звернутися увагу на чотири фактори під час інвестицій:
- внутрішній попит;
- туристичний потік;
- можливість перепродажу об’єкта;
- доступність фінансування.
Нагадаємо, що квартири у Польщі коштують у три рази дорожче, ніж в Україні. Найдорожчим місто є Варшава.
Зокрема, на первинному ринку нерухомості в Україні найдорожчим місто є Львів. А найбільше зростання цін на житло за рік зафіксували в Івано-Франківській області.