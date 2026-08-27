Що відомо про інвестиції у нерухомість в країнах Європи

Польща - одна з країн, де можна не тільки перепродати об’єкт іншому іноземцю, а й здати його в оренду місцевим мешканцям, про що розповів CEO компанії Antagroup, інвестор та експерт в галузі туризму та міжнародного бізнесу Антон Тараненко в інтерв’ю медіа Delo.ua

Дохідність там може становить 5-6% річних. У багатьох рекламних презентаціях обіцяють цифру 8-12% річних. Але реальна дохідність, на думку експерта, становить якраз 5-6%.

І для Європи це дуже хороший результат,

– наголосив Антон Тараненко.

Подібна ситуація з Чехією та Угорщиною. У Чехії середня дохідність може бути близько 5-6%, в Угорщині – 4-5%.

Популярним варіантом для інвестицій є нерухомість в Іспанії. І за потоком інвестицій вона перевершила навіть Польщу.

Вона цікава не лише українцям, а й німцям, полякам та іншим європейцям. Якщо говорити про більш бюджетні напрямки, то це Аліканте та Валенсія,

– розказав Тараненко.

Він пояснив, що чимало людей там купують там нерухомість на випадок, якщо "війна перекинеться на інші країни Європи". Крім того, Іспанія – це море, туристичний потік, можливість власного проживання та здачі в оренду.

Зокрема, CEO Antagroup вважає, що важливо звернутися увагу на чотири фактори під час інвестицій:

внутрішній попит; туристичний потік; можливість перепродажу об’єкта; доступність фінансування.

Нагадаємо, що квартири у Польщі коштують у три рази дорожче, ніж в Україні. Найдорожчим місто є Варшава.

Зокрема, на первинному ринку нерухомості в Україні найдорожчим місто є Львів. А найбільше зростання цін на житло за рік зафіксували в Івано-Франківській області.