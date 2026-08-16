Де в Іспанії можна отримати безкоштовне житло

Йдеться про населений пункт на півночі Іспанії, яке розташоване в регіоні Кастилія і Леон, село Аренільяс, про що пише Daily Mail.

Це затишна громада, у якій проживає приблизно 40 осіб. З метою збільшити населення та оживити село, місцева влада відкрила його для нових мешканців після десятиліть боротьби зі скороченням населення, яка триває з 1980-х років.

Програма "репопуляції" дає людям можливість переїхати до Аренільяса. Але вони мають бути готові привезти із собою "практичні навички або навички, які можна застосувати в різних сферах".

Особливу увагу проєкт приділяє залученню сімей із дітьми – це має допомогти збільшити населення, сприяти розвитку села та підтримати місцеві школи,

– йдеться у матеріалі.

Охочі мають надіслати резюме та розповісти про себе та свою сім'ю і пояснити, чому вони хочуть переїхати.

Також потрібно надати резюме з описом навичок, які кандидат може запропонувати громаді.

У разі успішного відбору новим мешканцям нададуть безкоштовне житло у нещодавно відремонтованих квартирах – орендну плату сплачувати не потрібно.

Але є важливий нюанс – мешканці мають самостійно оплачувати комунальні послуги за газ та воду. Електроенергію переважно забезпечують сонячні панелі на дахах, тому витрати на неї також мають бути невеликими.

Наразі особливо потрібні працівники будівельної галузі – громада займається підтриманням та ремонтом села. Також є потреба в людях, які могли б керувати місцевим громадським центром.

Тим, хто подається з-за кордону, варто враховувати, що їм може знадобитися віза або необхідно буде відповідати вимогам щодо отримання дозволу на проживання.

Нагадаємо, що українці активно купують житло в Іспанії. Вони входять до десятки іноземців, які придбали нерухомість у країні.

Зокрема, в Іспанії одна особа може орендувати студію або окрему кімнату за 420 – 700 євро. Така ціна встановлена за сім ночей.