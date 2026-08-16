Где в Испании можно получить бесплатное жилье

Речь идет о населенном пункте на севере Испании, расположенном в регионе Кастилия и Леон, – деревне Аренильяс, о чем пишет Daily Mail.

Это уютная община, в которой проживает около 40 человек. С целью увеличить население и оживить деревню местные власти открыли ее для новых жителей после десятилетий борьбы с сокращением населения, которая продолжается с 1980-х годов.

Программа "репопуляции" дает людям возможность переехать в Аренильяс. Но они должны быть готовы привезти с собой "практические навыки или навыки, которые можно применить в различных сферах".

Особое внимание проект уделяет привлечению семей с детьми – это должно помочь увеличить население, способствовать развитию деревни и поддержать местные школы,

– говорится в материале.

Желающие должны прислать резюме, рассказать о себе и своей семье и объяснить, почему они хотят переехать.

Также необходимо предоставить резюме с описанием навыков, которые кандидат может предложить общине.

В случае успешного отбора новым жителям предоставят бесплатное жилье в недавно отремонтированных квартирах – арендную плату платить не нужно.

Но есть важный нюанс – жильцы должны самостоятельно оплачивать коммунальные услуги за газ и воду. Электроэнергию в основном обеспечивают солнечные панели на крышах, поэтому расходы на нее также должны быть небольшими.

Сейчас особенно нужны работники строительной отрасли – община занимается содержанием и ремонтом села. Также есть потребность в людях, которые могли бы управлять местным общественным центром.

Тем, кто подает заявку из-за рубежа, стоит учитывать, что им может понадобиться виза или необходимо будет соответствовать требованиям для получения вида на жительство.

Напомним, что украинцы активно покупают жилье в Испании. Они входят в десятку иностранцев, приобретших недвижимость в стране.

В частности, в Испании один человек может арендовать студию или отдельную комнату за 420–700 евро. Такая цена установлена за семь ночей.