Где в Европе дешевле всего и дороже всего снимать жилье

В Болгарии одни из самых низких цен на аренду жилья. На Солнечном берегу и в Бургасе апартаменты или студия стоят 35–65 евро в сутки. Номер в отеле категории 3–4 звезды обойдется в 50–90 евро, а дом или вилла будут стоить 110–220 евро, пишет 24 Канал.

В Черногории апартаменты стоят 45–85 евро в сутки. За номер в отеле придется заплатить 65–120 евро, а за дом или виллу – около 140–280 евро. В Польше апартаменты стоят 50–90 евро, отели – 70–130 евро, а дома – 130–250 евро в сутки.

В Хорватии апартаменты можно арендовать за 70–130 евро в сутки. Номер в отеле стоит 100–190 евро, а отдельный дом – 200–450 евро. В Испании за апартаменты нужно заплатить 80–150 евро, за отель – 110–210 евро, за дом или виллу – 220–500 евро.

В Италии апартаменты стоят 85–160 евро в сутки, гостиница – 120–230 евро, а дом или вилла – 250–600 евро. Самые высокие цены во Франции и Швейцарии. Апартаменты там стоят 130–260 евро, отели – около 180–380 евро, а дома и виллы – от 400 до более тысячи евро в сутки.

Сколько стоит неделя проживания для туристов

В Хорватии и Испании один человек может потратить на студию или отдельную комнату 420–700 евро за семь ночей. Для двух взрослых однокомнатные апартаменты или номер в отеле 3–4 звезды обойдутся примерно в 600–1 100 евро в неделю. Семье из двух взрослых и одного-двух детей двухкомнатные апартаменты с кухней или небольшой дом обойдутся в 850–1 600 евро.

Самые высокие цены на жилье приходятся на июль и август. В мае–июне и сентябре–октябре его стоимость может быть на 25–40 % ниже.

Жилье примерно в 300 метрах от моря или рядом с популярными туристическими местами может стоить на 30–50% дороже, чем аналогичное жилье в 15–20 минутах ходьбы или езды на транспорте. При бронировании на 7–14 дней можно получить скидку около 10–20%.

Какие расходы могут добавиться к стоимости аренды

К стоимости проживания могут добавляться отдельные платежи. Туристический сбор составляет примерно 1–5 евро с человека в сутки.

За уборку апартаментов могут запросить еще 30–120 евро за весь период проживания. Гарантийный депозит обычно составляет 100–500 евро. Его возвращают после выезда, если жилье не повреждено.

Парковочное место может стоить дополнительно 10–25 евро в сутки. В частных домах иногда отдельно оплачивают кондиционирование, отопление или другие коммунальные услуги. Бассейн, балкон или вид на море могут увеличить стоимость жилья еще на 15–50%.

Напомним, что на Сардинии можно получить до 15 тысяч евро на покупку и ремонт жилья. Программа действует в населенных пунктах с населением до 5 тысяч человек, а приобретенное или отремонтированное жилье должно стать основным местом проживания как минимум на пять лет.