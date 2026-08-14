Де в Європі найдешевше та найдорожче орендувати житло

У Болгарії одні з найнижчих цін на оренду житла. На Сонячному березі та в Бургасі апартаменти або студія коштують 35 – 65 євро за добу. Номер у готелі 3 – 4 зірки обійдеться у 50 – 90 євро, а будинок або вілла коштуватиме 110 – 220 євро, пише 24 Канал.

У Чорногорії апартаменти коштують 45 – 85 євро за добу. За номер у готелі доведеться заплатити 65 – 120 євро, а за будинок або віллу – близько 140 – 280 євро. У Польщі апартаменти коштують 50 – 90 євро, готелі – 70 – 130 євро, а будинки – 130 – 250 євро за добу.

У Хорватії апартаменти можна орендувати за 70 – 130 євро за добу. Номер у готелі коштує 100 – 190 євро, а окремий будинок – 200 – 450 євро. В Іспанії за апартаменти потрібно заплатити 80 – 150 євро, за готель – 110 – 210 євро, за будинок або віллу – 220 – 500 євро.

В Італії апартаменти коштують 85 – 160 євро за добу, готель – 120 – 230 євро, а будинок або вілла – 250 – 600 євро. Найвищі ціни у Франції та Швейцарії. Апартаменти там коштують 130 – 260 євро, готелі близько 180 – 380 євро, а будинки та вілли – від 400 до понад тисячі євро за добу.

Скільки коштує тиждень проживання для туристів

У Хорватії та Іспанії одна людина може витратити на студію або окрему кімнату 420 – 700 євро за сім ночей. Для двох дорослих однокімнатні апартаменти або номер у готелі 3 – 4 зірки коштуватимуть приблизно 600 – 1 100 євро за тиждень. Сім'ї з двох дорослих та однієї-двох дітей двокімнатні апартаменти з кухнею або невеликий будинок обійдуться у 850 – 1 600 євро.

Найвищі ціни на житло припадають на липень і серпень. У травні – червні та вересні – жовтні його вартість може бути на 25 – 40% нижчою.

Помешкання приблизно за 300 метрів від моря або поруч із популярними туристичними місцями може коштувати на 30 – 50% дорожче, ніж схоже житло за 15 – 20 хвилин пішки чи транспортом. За бронювання на 7 – 14 днів можна отримати знижку близько 10 – 20%.

Які витрати можуть додатися до вартості оренди

До вартості проживання можуть додаватися окремі платежі. Туристичний збір становить приблизно 1 – 5 євро з людини за добу.

За прибирання апартаментів можуть попросити ще 30 – 120 євро за весь період проживання. Гарантійний депозит зазвичай становить 100 – 500 євро. Його повертають після виїзду, якщо житло не пошкоджене.

Паркомісце може коштувати додаткові 10 – 25 євро за добу. У приватних будинках інколи окремо оплачують кондиціонування, опалення або інші комунальні послуги. Басейн, балкон або вид на море можуть збільшити вартість житла ще на 15 – 50%.

Нагадаємо, цікаво, що на Сардинії можна отримати до 15 тисяч євро на купівлю та ремонт житла. Програма діє у громадах із населенням до 5 тисяч людей, а придбане чи відремонтоване помешкання має стати основним місцем проживання щонайменше на п'ять років.