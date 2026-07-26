В программе произошли изменения: какой может быть площадь дома по программе "еОселя"

В рамках государственной программы "еОселя" этим летом были обновлены правила, касающиеся площади жилья, которое можно приобрести в кредит. Допустимые нормы зависят от количества членов семьи.

Какой может быть площадь дома

С недавнего времени для квартир и частных домов действуют разные нормативы в рамках программы "еОселя", отмечается в постановлении правительства.

Что касается частных домов, Кабмин установил следующие нормы:

для одного человека – до 62,5 квадратных метра ;

; для семьи из двух или трех человек – до 83,5 квадратных метра ;

; за каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, добавляется еще 21 квадратный метр;

В целом максимальная нормативная площадь дома не может превышать 125,5 квадратных метра.

Следует добавить, что частные дома по новым правилам могут быть больше, чем квартиры. Разница составляет 10 квадратных метров для всех категорий.

То есть и для одного человека, и для семьи из двух или трех человек, участвующих в программе "еОселя", нормативы для дома выше, чем для квартиры. То же самое касается и максимально допустимой площади.

От чего зависит допустимая площадь

Главным критерием при определении нормативов остается количество членов семьи, которые учитываются при оформлении кредита.

В то же время правительство изменило правила определения состава семьи. Теперь в расчет будут включаться дети в возрасте до 21 года. Ранее учитывались только дети до 18 лет.

Что еще изменилось

Обновленные правила "еОсели" действуют с 17 июля. Помимо новых норм площади, программа предусматривает и другие изменения:

ставку 3% могут получить ветераны войны и семьи погибших защитников и защитниц;

ставка 7% доступна ветеранам, их семьям, внутренне перемещенным лицам и другим гражданам, не имеющим собственного жилья или нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Если человек теряет право на льготную ставку, кредит автоматически переводится с 3% на 7%;

Таким образом, обновленные правила позволяют еще до подачи заявки оценить, соответствует ли выбранный дом условиям программы. Важно учитывать не только его стоимость, но и нормативную площадь, ведь именно она определяет, можно ли приобрести недвижимость на условиях "еОсели".

Напомним, что оплатить первый взнос по программе "єОселя" можно с помощью сертификата "єВідновлення" в соответствии с действующими правилами программы.