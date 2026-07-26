Якою може бути площа будинку

Віднедавна для квартир і приватних будинків діють різні нормативи у програмі "єОселя", зазначається у постанові уряду.

Щодо приватних будинків Кабмін встановив такі норми:

для однієї людини – до 62,5 квадратного метра ;

; для сім'ї з двох або трьох осіб – до 83,5 квадратного метра ;

; за кожного наступного члена сім'ї, починаючи з четвертого, додається ще 21 квадратний метр;

Загалом максимальна нормативна площа будинку не може перевищувати 125,5 квадратного метра.

Слід додати, що приватні будинки за новими правилами можуть бути більшими, ніж квартири. Різниця становить 10 квадратних метрів для всіх категорій.

Тобто і для однієї людини, і для сім'ї з двох чи трьох людей, які беруть участь програмі "єОселя" нормативи більші для будинку, ніж для квартири. Те ж саме стосується і максимально дозволеної площі.

Від чого залежить допустима площа

Головним критерієм нормативів залишається кількість членів сім'ї, які враховуються під час оформлення кредиту.

Водночас уряд змінив правила визначення складу сім'ї. Тепер до розрахунку включатимуть дітей віком до 21 року. Раніше враховувалися лише діти до 18 років.

Які ще зміни запрацювали

Оновлені правила "єОселі" діють із 17 липня. Крім нових норм площі, програма передбачає й інші зміни:

ставку 3% можуть отримати ветерани війни та родини загиблих захисників і захисниць;

ставка 7% доступна ветеранам, їхнім родинам, внутрішньо переміщеним особам та іншим громадянам, які не мають власного житла або потребують поліпшення житлових умов.

Якщо людина втрачає право на пільгову ставку, кредит автоматично переводять із 3% на 7%;

Таким чином, оновлені правила дозволяють ще до подання заявки оцінити, чи відповідає обраний будинок умовам програми. Важливо враховувати не лише його вартість, а й нормативну площу, адже саме вона визначає, чи можна придбати нерухомість за умовами "єОселі".

Нагадаємо, що сплатити перший внесок за програмою "єОселя" можна за допомогою сертифікату "єВідновлення" за чинними правилами програми.