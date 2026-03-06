Где в Украине построили больше всего новых квартир: результаты 2025 года

Строительство жилья в Украине в 2025 году оставалось активным, хотя общий объем введенных площадей несколько уменьшился. Больше всего нового жилья традиционно зафиксировали в Киевской области, а также в нескольких западных и южных регионах.

Сколько жилья ввели в эксплуатацию в Украине?

В 2025 году в Украине ввели в эксплуатацию 9,6 миллиона квадратных метров жилья. По сравнению с 2024 годом показатель уменьшился на 2,1%, пишет "Интерфакс-Украина".

Смотрите также 25 – 30% первого взноса: выгодно ли брать квартиру в ипотеку в 2026 году

Всего за год ввели 117,5 тысяч квартир, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. При этом их количество даже немного выросло – на 0,7% по сравнению с предыдущим годом.

Больше всего построили многоквартирных домов. В этом сегменте ввели 80,4 тысячи квартир, что составляет около двух третей от общего количества нового жилья.

В то же время значительная часть площадей приходится на индивидуальное строительство. В частных домах ввели более 5 миллионов квадратных метров жилья, что составляет более половины от общего объема введенных площадей.

Наименьшую долю занимают дома для коллективного проживания. В этом сегменте за год ввели лишь 17,7 тысяч квадратных метров жилья.

Какие регионы стали лидерами по новому жилью?

Больше всего жилья в 2025 году сдали в эксплуатацию в Киевской области. Там ввели 1 миллион 992,2 тысячи квадратных метров жилья, или примерно 22,5 тысячи квартир. Это на 2,3% больше, чем в 2024 году.

Второе место по объемам нового жилья заняла Львовская область. В регионе ввели 1 миллион 66,9 тысячи квадратных метров жилья и примерно 12,5 тысячи квартир, что на 16% меньше чем в прошлом году, сообщает ЛУН.

Рейтинг застройщиков во Львове / Инфографика ЛУН

Третью позицию заняла Одесская область. Там ввели 799,6 тысячи квадратных метров жилья и около 12,9 тысячи квартир. В то же время именно в этом регионе зафиксировали один из крупнейших ростов за год – плюс 37,5%.

В регионы с большими объемами введенного жилья также вошли:

Ивано-Франковская область – 594,7 тысячи квадратных метров;

Винницкая область – 520,9 тысячи квадратных метров;

Закарпатская область – 496,8 тысячи квадратных метров;

Волынская область – 429,3 тысячи квадратных метров.

Какова ситуация в Киеве и других областях?

В столице в течение 2025 года ввели в эксплуатацию 1 миллион 190,9 тысячи квадратных метров жилья. Это примерно 18,3 тысячи квартир.

В то же время по сравнению с 2024 годом объемы ввода жилья в Киеве уменьшились на 15,6%. В некоторых регионах, наоборот, зафиксировали существенный рост строительной активности. В частности, в Николаевской области ввод жилья увеличился на 51,6%, в Харьковской – на 41,7%, в Черкасской – на 15,4%, а в Херсонской – на 14,4%.

Сколько стоит квадратный метр жилья во Львове?