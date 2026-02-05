Новые ограничения "еОсели": из-за чего могут отказать в ипотеке в 2026 году

В прошлом году программа доступной ипотеки "еОселя" стала главным инструментом покупки жилья в кредит в Украине. В 2026 году условия программы постепенно изменились, что может ощутимо повлиять на спрос.

В частности, уменьшили допустимый возраст домов для покупки и активнее начали добавлять в перечень новые жилые комплексы. В результате вырос интерес именно к новостройкам.

Об этом рассказала 24 Каналу первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева, ссылаясь на данные Укрфинжитла.

Для сравнения, в 2024 году на новостройки приходилось 4,8 миллиарда гривен или 32% от общего объема ипотеки. Больше всего кредитов традиционно оформили в Киеве и Киевской области, на которые вместе пришлось более 56% всех выданных займов.

Какие новые условия ипотеки "еОселя" для ВПО?

В сентябре 2025 года правительство запустило отдельную программу поддержки внутренне перемещенных лиц. Государство компенсирует 70% первого взноса и 70% платежей за первый год кредитования. Также покрывают расходы на оформление ипотеки до 40 тысяч гривен.

По данным Министерства социальной политики, в рамках этой инициативы подали 1224 заявления. Пенсионный фонд Украины уже назначил государственную помощь по 118 из них.

В то же время действует ограничение стоимости жилья. Объект не может стоить дороже чем 2 миллиона гривен. Поэтому программа столкнулась с нехваткой подходящих вариантов на рынке.

Елена Дмитриева Заместитель председателя правления Глобус Банка Идея программы для ВПЛ является правильной и социально важной. Но установленный ценовой порог существенно ограничивает выбор жилья, особенно в крупных городах, где стоимость жилья значительно выше.

Как изменились правила участия в программе "еОселя"?

В конце 2025 года Кабинет Министров обновил правила участия в программе "еОселя". В частности, льготной ипотекой под 3% могут воспользоваться мобилизованные граждане. Другая часть нововведений начнет действовать с 9 февраля 2026 года.

Среди ключевых требований:

участие невозможно, если в собственности уже есть жилье площадью более 52,5 квадратных метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи;

если за 36 месяцев осуществлялись продажи недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также откажут;

площадь квартиры не может превышать норматив более чем на 10% и не может быть больше 115,5 квадратных метров;

стоимость квадратного метра и общая цена жилья также ограничены и не могут превышать установленные пределы более чем на 10%.

Какие проблемы могут возникнуть?

По мнению Елены Дмитриевой, основная проблема в том, что большинство новостроек, которые сейчас продаются, проектировали в 2024 и первой половине 2025 года, когда этих ограничений еще не было.

Строительство жилья длится два – три года, а из-за войны и перебоев с электроснабжением ввод домов в эксплуатацию часто задерживается еще на полгода. Дополнительно выросла себестоимость строительства из-за подорожания материалов, энергоносителей, логистики и рабочей силы.

В то же время финансирование программы планируют расширять при участии международных партнеров и банков. В конце 2025 года уставный капитал Укрфинжитла увеличили на 30 миллиардов гривен, что должно поддержать дальнейшее развитие ипотечного кредитования.

Какой доход нужно иметь, чтобы принять участие в "еОсели"?