В Украине изменят правила оценки недвижимости, которые будут касаться покупки, продажи, дарения и наследования жилья. Уже с 2028 года оценщики будут работать в соответствии с международными стандартами, а незарегистрированные отчеты в определенных законом случаях будут считаться недействительными.

Почему в Украине меняют правила оценки недвижимости

Верховная Рада 14 октября 2026 года приняла Закон Украины "Об оценке имущества". Новые правила вступят в силу 27 апреля 2028 года, пояснила в комментарии 24 Каналу адвокат Анна Даниэль.

Принятие закона связано с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом по внедрению международных стандартов оценки имущества. Это должно повысить доверие к результатам оценки недвижимости, в частности той, которую передают банкам в залог.

В настоящее время оценку имущества и земельных участков, в частности в рамках судебных экспертиз, регулируют различные законы. Из-за этого даже одинаковые объекты недвижимости могут оцениваться по-разному.

Целью принятия закона является установление единых оснований, принципов, способов и процедур проведения оценки имущества и осуществления профессиональной оценочной деятельности в Украине,

– отметила Анна Даниэль.

Что новый закон об оценке имущества изменит для владельцев жилья

Эксперт выделила четыре изменения, которые будут иметь практическое значение для граждан:

Правовая защита – отчеты, подлежащие обязательной государственной регистрации, можно будет использовать только после внесения в Реестр отчетов и рецензий. Без регистрации такие документы будут недействительными.

– отчеты, подлежащие обязательной государственной регистрации, можно будет использовать только после внесения в Реестр отчетов и рецензий. Без регистрации такие документы будут недействительными. Определение стоимости имущества – по единым стандартам будут определяться рыночная, справедливая, инвестиционная и другие виды стоимости. Это должно снизить риск произвольной оценки недвижимости.

– по единым стандартам будут определяться рыночная, справедливая, инвестиционная и другие виды стоимости. Это должно снизить риск произвольной оценки недвижимости. Сроки регистрации – оценщики должны будут зарегистрировать готовый отчет не позднее чем через три календарных дня после его составления.

– оценщики должны будут зарегистрировать готовый отчет не позднее чем через три календарных дня после его составления. Оценка военных убытков – закон закрепляет правила определения имущественного ущерба в результате повреждения, уничтожения или утраты недвижимости, в частности вследствие боевых действий.

Размер причиненного ущерба и затрат на восстановление недвижимости будет определяться с помощью независимой оценки, а в случаях, предусмотренных законодательством, – стандартизированной.

Напомним, для продажи квартиры владелец должен подтвердить ее оценочную стоимость. Для этого можно бесплатно получить электронную справку или заказать отчет у профессионального оценщика.