Теневая аренда в Украине: какие изменения правительство предлагает в новом законопроекте

Неофициальная аренда жилья в Украине продолжает преобладать над легальными договорами. Именно поэтому в парламенте активизировали работу над изменениями, которые должны сделать этот рынок более прозрачным и понятным для граждан.

Сколько украинцев декларируют доход от аренды жилья?

В прошлом году в Украине около 900 человек задекларировали доход от сдачи жилья в аренду, пишет 24 Канал со ссылкой на Елену Шуляк и РБК-Украина.

Обратите внимание! Общая сумма задекларированного дохода составила почти 3 миллиона гривен. По оценкам Шуляк, более 90% рынка аренды жилья в Украине остаются в тени, то есть доходы от аренды не декларируются и налоги с этих сумм не уплачиваются в госбюджет.

По информации Государственной налоговой службы, за последний отчетный период было подано почти 3,5 тысячи деклараций на сумму около 466 миллионов гривен, но речь идет о различных видах арендной деятельности, не только о жилой аренде.

В Пенсионном фонде добавляют, что субсидиями на оплату аренды жилья воспользовались только 83 семьи ВПО, что также указывает на масштаб проблемы.

Почему рынок аренды жилья остается в тени?

Елена Шуляк считает, что ключевой преградой для легализации арендных отношений является чрезмерная налоговая нагрузка на владельцев жилья. По ее мнению, именно снижение налогов может стать стимулом для того, чтобы арендодатели начали официально декларировать доходы.

В то же время политики признают, что в условиях полномасштабной войны и дефицита бюджета идея уменьшения налоговой нагрузки выглядит непопулярной. Однако без такого изменения, по словам Шуляк, вывести рынок аренды жилья из тени будет почти невозможно, даже если усиливать контроль.

Важно! Отдельной проблемой является отсутствие четких правил работы для риелторов. В парламенте отмечают, что за последние годы поступили сотни тысяч жалоб на мошеннические действия посредников, но законодательные требования к их деятельности до сих пор не урегулированы.

Что предусматривает законопроект о жилищной политике?

Законопроект №12377 "Об основных принципах жилищной политики" должен стать рамочным документом, который определяет правила развития рынка жилья и аренды в Украине. Согласно данным Правительственного портала, документ закрепляет:

основные принципы государственной жилищной политики;

подходы к обеспечению доступного жилья, в частности для внутренне перемещенных лиц;

базовые правила для рынка аренды жилья и взаимодействия между арендодателями, арендаторами и посредниками;

развитие цифровых инструментов в сфере жилищной политики.

Важно! Во время доработки ко второму чтению одной из самых противоречивых была норма об обязательной государственной регистрации всех договоров аренды жилья в специальной цифровой системе.

Это предложение, по словам Шуляк, не смогли сохранить в тексте, поскольку существовал риск, что из-за него законопроект не наберет голосов в сессионном зале.

В пояснительных документах к законопроекту отмечается, что после его принятия правительство должно наработать подзаконные акты, которые детализируют регулирование деятельности специалистов по недвижимости, усилят защиту арендаторов и повысят прозрачность договоров аренды.

Когда могут принять закон о жилищной политике?

В Верховной Раде рассчитывают, что законопроект №12377 будет принят до конца текущего года. Этот срок привязан к обязательствам Украины в рамках программы Ukraine Facility, по которой страна может получить финансовую поддержку от ЕС.

Парламентарии связывают принятие документа с формированием более прозрачного и предсказуемого рынка аренды жилья, который должен работать по европейским правилам и уменьшить долю теневых схем.

Какой штраф за неофициальную аренду?