В квартире никто не живет: кто может не платить за коммуналку: кто может не платить за коммуналку

Когда владелец длительное время не живет в квартире, это не освобождает его от всех коммунальных платежей. Часть тарифов действительно может быть уменьшена или не начисляться, но только при определенных условиях.

Когда можно не платить за коммунальные платежи?

Если в квартире установлены индивидуальные счетчики установлены индивидуальные счетчики воды, газа, электричества или тепла, начисления осуществляется по фактическим показателям, пишет ТСН.

Когда за определенный период показатели счетчиков не меняются и потребление фактически нулевое, за эти услуги платить не нужно. Владелец просто должен передавать показатели счетчиков ежемесячно.

К слову, Закон Украины "О жилищно-коммунальных услугах" дает возможность пересчитать платежи при отсутствии проживания, если жилье не использовалось более 30 дней.

Для этого владельцу нужно подать заявление к управляющему или ОСМД, получить акт о непроживании и подтвердить фактическое отсутствие в квартире. Например, справкой о пребывании за границей или службой в ВСУ.

Отдельные случаи, например повреждения или уничтожение жилья в результате военных действий, также могут быть основанием для приостановления начислений. Для этого нужны соответствующие акты обследования и документы о состоянии жилья.

Что придется заплатить если счетчиков нет?

Если же в квартире нет индивидуальных счетчиков, начисление коммунальных услуг происходит по средним нормам потребления, даже если жилье пустое.

Это означает, что платеж за воду, газ, электричество или тепло все равно будет начисляться по стандартным нормам, поскольку потребление определяется не фактическими показателями, а нормативами.

Важно! В таком случае владельцу для уменьшения начислений также нужно оформить акт непроживания и подать его поставщикам коммунальных услуг. Без этого начисления по нормативам продолжаются.

Есть ли обязательные платежи?

Даже если квартира пустая и нет показаний счетчиков, некоторые платежи остаются обязательными. К ним относятся:

Содержание дома и придомовой территории , которые оплачиваются за уборку, текущий ремонт и обслуживание общих сетей.

, которые оплачиваются за уборку, текущий ремонт и обслуживание общих сетей. Централизованное отопление , что начисляется независимо от факта проживания, поскольку система отапливает весь дом и расчет осуществляется по площади или общедомовому счетчику.

, что начисляется независимо от факта проживания, поскольку система отапливает весь дом и расчет осуществляется по площади или общедомовому счетчику. Абонентские или фиксированные платежи, предусмотрены договорами с поставщиками, которые могут быть обязательными к уплате независимо от пользования услугами.

Могут ли отобрать квартиру за долги за коммуналку?

В 2026 году украинцы могут потерять жилье из-за долгов за коммунальные услуги более 20 минимальных зарплат или невыполнение ипотечных обязательств, однако выселение возможно только по решению суда.

Исполнительная служба имеет право наложить арест на имущество должника и продать его через электронные торги. Средства от продажи направляются на погашение долгов перед кредиторами.