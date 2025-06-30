Пара переоборудовала гараж в дом и теперь сдает его в аренду: какой это заработок

Американка из Вильямстана, по имени Бри, нашла оригинальный способ остаться в своем городе с очень дорогой недвижимостью. Она вместе с мужем превратила гараж в небольшой дом для аренды и теперь имеет стабильный доход.

Правда, реализовать идею было нелегко. Все началось с кредита в 100 тысяч долларов, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Bussines Insider.

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Семья хотела оставаться в городе, поэтому искала выход

Бри родом из Нью-Йорка, но в начале 2000-х вместе с мужем переехала в южный Вермонт. Там пара впервые купила собственную недвижимость – дуплекс в Беннингтоне.

Через несколько лет супруги начали искать другой город для жизни, с хорошей системой образования для будущих детей. Вильямстаун казался идеальным, но рынок недвижимости оказался очень конкурентным, цены – высокими.

Как-то семья таки нашла нужную недвижимость, но внимание Бри привлек именно гараж: "Когда я увидела его, то сразу сказала: "Вот здесь мы сделаем гостевую комнату", вспомнила женщина.



Ремонт в гараже / Фото Bussines Insider

Пара оформила кредит в 100 тысяч долларов и обустроила уютное жилье площадью 46 квадратных метров. Каменные столешницы, мебель, как в лучших отелях, и теплая, уютная атмосфера, создана с любовью к каждой детали.

Я не хотела просто сдать пространство, я хотела создать что-то личное – место, в котором чувствуется любовь к городу, в котором мы так хотели жить,

– поделилась владелица.



Кухня в арендованном помещении / Фото Bussines Insider

Какой годовой заработок с аренды

В первый год пара получила доход в 35 тысяч долларов. Эта сумма позволила покрыть большую часть расходов по кредиту. Однако спрос растет, а гости возвращаются, поэтому в дальнейшем прибыль будет еще больше.

Мне приятно знать, что кто-то, приезжая сюда, чувствует себя как дома,

– добавила Бри.

Бри с мужем действительно очень любят Вильямстаун, поэтому делают все для того, чтобы каждый путешественник "почувствовал атмосферу города и забрал ее с собой".