3 мая, 21:07
Украинцы купили старый заброшенный дом: какой потенциал они там увидели

Наталя Пристанская
Основні тези
  • Украинка Алина Глебко с мужем Русланом купила заброшенный дом недалеко от воды, который требует капитального ремонта, но имеет большой потенциал.
  • Спрос на жилье в селах растет, поскольку украинцы стремятся к безопасности и независимости, и часто выбирают старые дома для трансформации своими силами.

Украинка Алина Глебко вместе с мужем Русланом купила старый заброшенный дом. В жилье, на которое никто и не обращал внимания, они увидели потенциал.

Что известно о состоянии дома?

Подробнее о доме, условия там и перспективы женщина рассказала в инстаграме alina.hliebko.

Внимание супругов на этот дом обратил подписчик.

Сегодня покажу вам новенькую дачу, которую мы взяли. Это уже третья недвижимость в нашем арсенале, 
– отмечает женщина.

И добавляет, что вместе с мужем любит находить жилье в плохом состоянии, но с перспективой.

Дом расположен недалеко от воды. Он имеет большую площадь, трещин нет, зато даже есть печь.

Территория вокруг дома заросла лианами выше головы, а внутри он нуждается в капитальном ремонте. Такие объекты часто отпугивают людей, ведь это не вариант "заехал и живешь". Это скорее история о много работы сразу после заселения.

Новым владельцам придется заново продумывать планировку, в частности искать место для лестницы на второй этаж и обустраивать пространство так, чтобы оно стало комфортным для жизни. Однако таких вызовов семья не боится.

Где расположена дача и сколько за нее заплатили – неизвестно. Об этом женщина в ролике не рассказала. Однако из предыдущих роликов супругов можем предположить, что речь идет о Черкасской области.

Как реагируют пользователи сети?

Пользователи соцсети поддерживают пару, восхищаются смелостью браться за сложные проекты и выражают уверенность, что благодаря энтузиазму и умениям результат перевоплощения дома будет захватывающим.

  • Вы молодцы, что беретесь за такую работу. Удачи вам в ней.
  • Я тоже такое люблю. Есть где разогнаться с идеями. Вы молодцы, что не боитесь такого. Буду за вами наблюдать.
  • Где же вы такие места находите.
  • Я думаю, у вас получится сделать конфетку из этой дачи. Ваши золотые руки, что у Алины, что у Руслана, и будет вау.

Почему растет интерес к таким домам?

Спрос на жилье в селах в последние годы существенно активизировался. По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак в комментарии 24 Каналу, он увеличился минимум на треть. Главная причина – стремление украинцев к большей безопасности, независимости и возможности обеспечить себя базовыми ресурсами без привязки к городской инфраструктуре.

В то же время рынок стал жестче к качеству предложения. Как отмечает эксперт Ирина Луханина, покупатели уже не готовы закрывать глаза на отсутствие коммуникаций или неудачное расположение – такие объекты продаются значительно медленнее. Зато растет популярность сценария, когда люди сознательно выбирают старые дома и постепенно превращают их в жилье собственными силами.

Например, одна украинка приобрела заброшенный глиняный дом возле леса и самостоятельно восстанавливает ее, постепенно превращая в жилье и показывая весь процесс в соцсетях. Несмотря на значительный прогресс в ремонте, проект требует больших усилий и времени, ведь дом до сих пор не имеет полного набора базовых удобств и восстанавливается поэтапно. Другой пример – супруги из Киева, которые приобрели старый дом чуть более чем за 8 тысяч долларов и переоборудовала его под автономную жизнь: с печным отоплением, скважиной и генератором.

Случается также, что расходы на ремонт оказываются значительно большими, чем ожидалось, и не все владельцы остаются довольными решением.

Сколько стоит восстановление старого дома?

По словам Виктории Берещак, в 2026 году базовый ремонт старого дома стоит примерно 200 – 400 долларов за квадратный метр, тогда как глубокая реконструкция обходится дороже – 400 – 800 долларов за квадрат.

По ее подсчетам, обновление небольшого дома площадью около 50 квадратов может стоить 10 – 20 тысяч долларов, а капитальные работы для такого же объекта – уже 20 – 40 тысяч долларов. В то же время эксперт отмечает, что окончательная сумма в значительной степени зависит от состояния дома и объема запланированных работ.

В то же время покупатели такого жилья часто сталкиваются со скрытыми затратами, которые сложно оценить сразу. Как отметил эксперт по недвижимости Александр Бойко, наибольшие риски связаны с техническим состоянием дома – в частности фундаментом, кровлей и инженерными сетями. По его словам, в старых домах очень часто приходится полностью заменять электричество, систему водоснабжения и отопления, что может существенно увеличить бюджет ремонта. Кроме того, Бойко советует сразу закладывать дополнительный финансовый резерв, ведь во время работ нередко оказываются новые проблемы, которые не были заметны на этапе покупки.

