"Теперь это наш вечный дом": супруги переоборудовали старую заброшенную ферму в дом мечты

Пара из США несколько месяцев искала идеальный участок для обустройства семейного гнездышка. Это должно было быть место с "ощущением истории", поэтому заброшенная ферма показалась им лучшим вариантом.

Заброшенную ферму Софи и Роки показал агент по недвижимости, с которым их познакомил местный фотограф. Собственность нуждалась в капитальном ремонте, но пара не побоялась взяться за нее, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Moneywise.

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Сколько пара потратила на участок и ремонт

Софи и Роки купили заброшенную ферму год назад, то есть весной 2024 года. За участок площадью 37,5 акров (около 15 гектаров) супруги заплатили 390 тысяч долларов.

Старая ферма требовала серьезных вложений, но пара была готова к этому. Супруги оформили 30-летнюю ипотеку с минимальным ежемесячным платежом в 1790 долларов, но пообещали себе выплатить все за 5 лет.

Пара сразу взялась за работу и начала перестраивать основное жилье и другие здания. Софи и Роки хотели не просто обустроить себе дом, а сделать там бизнес по выращиванию собственной пищи, разведение кур и коз и тому подобное. За год они начали не одно дело, о чем рассказали в недавнем видео на своем ютюб-канале.

На территории есть два деревянных здания 1840-х годов и два старых амбара. Основной дом имеет площадь 204 квадрата и вмещает четыре спальни и одну ванную комнату.

"Теперь это наш вечный дом"

Для Софи это не первый опыт переобустройства. Еще до встречи с мужем она переоборудовала сарай подруги в небольшой дом.

История любви пары тоже не менее интересна: они познакомились в интернете, а уже на втором свидании вместе строили сарай.

Мы не будем переезжать. Даже странно думать об этом как о возможном варианте. Я не собираюсь уезжать никогда. Теперь это наш вечный дом,

– говорит Софи.

Пара в дальнейшем работает над семейным домом и ухаживает за животными. Их цель – достичь 85-90% уровня самодостаточности, получая доход только от собственных бизнесов.