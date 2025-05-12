Занедбану ферму Софі та Рокі показав агент з нерухомості, з яким їх познайомив місцевий фотограф. Власність потребувала капітального ремонту, але пара не побоялася взятися за неї, розповідає 24 Канал, посилаючись на Moneywise.

Зверніть увагу Жінка купила шість будинків усього за 6 євро: як їй це вдалося та в якому вони стані

Скільки пара витратила на ділянку та ремонт

Софі та Рокі купили занедбану ферму рік тому, тобто весною 2024 року. За ділянку площею 37,5 акра (близько 15 гектарів) подружжя заплатило 390 тисяч доларів.

Стара ферма вимагала серйозних вкладень, але пара була готова до цього. Подружжя оформило 30-річну іпотеку з мінімальним щомісячним платежем у 1790 доларів, але пообіцяли собі виплатити все за 5 років.

Пара одразу взялася за роботу й почала перебудовувати основне житло та інші будівлі. Софі та Рокі хотіли не просто облаштувати собі будинок, а зробити там бізнес із вирощування власної їжі, розведення курей і кіз тощо. За рік вони розпочали не одну справу, про що розповіли в нещодавньому відео на своєму ютюб-каналі.

Історія про занедбану ферму, що стала домом для подружжя: відео

На території є дві дерев'яні будівлі 1840-х років та дві старі комори. Основний будинок має площу 204 квадрати та вміщує чотири спальні й одну ванну кімнату.

"Тепер це наш вічний дім"

Для Софі це не перший досвід переоблаштування. Ще до зустрічі з чоловіком вона переобладнала сарай подруги на невеликий будинок.

Історія кохання пари теж не менш цікава: вони познайомилися в інтернеті, а вже на другому побаченні разом будували сарай.

Ми не будемо переїжджати. Навіть дивно думати про це як про можливий варіант. Я не збираюся їхати ніколи. Тепер це наш вічний дім,

– каже Софі.

Пара надалі працює над сімейним будинком і доглядає за тваринами. Їхня мета – досягти 85-90% рівня самодостатності, отримуючи дохід лише від власних бізнесів.