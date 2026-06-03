Сколько стоит переоформление квартиры в 2026 году: кто и за что платит

Переоформление квартиры предусматривает не только подписание документов, но и ряд обязательных платежей. Даже если это наследство, придется оплатить нотариальные услуги, налоги и государственные сборы.

Кто платит за переоформление при покупке жилья?

При покупке квартиры расходы на переоформление распределяются между покупателем и продавцом, пишет 24 Канал.

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Покупатель платит административный сбор за регистрацию права собственности. За стандартный срок оформления в течение пяти рабочих дней он составляет 302 гривны, пишет Министерство юстиции. Если право собственности нужно зарегистрировать быстрее, сумма сбора будет выше.

Также покупатель оплачивает услуги нотариуса. Их стоимость зависит от региона, условий сделки и самого специалиста. В среднем оформление стоит от 5 до 15 тысяч гривен. Кроме того, необходимо заказать оценку недвижимости, которая обычно обходится в 1 – 3 тысячи гривен.

Также платят сбор в Пенсионный фонд в размере 1% от стоимости жилья. В то же время люди, которые покупают квартиру впервые, могут не платить этот взнос, если имеют документы, подтверждающие такое право.

Для продавца основными расходами являются налоги. Если это первая продажа жилья в течение года и квартира находилась в собственности более трех лет, налог на доходы физических лиц не начисляется.

В других случаях нужно уплатить 5% НДФЛ и 5% военного сбора от цены недвижимости. Кроме этого, при нотариальном удостоверении договора обычно уплачивается государственная пошлина в размере 1% от стоимости квартиры.

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Платят ли за переоформление, если это наследство?

При оформлении наследства расходы не исчезают. Основной налог зависит от того, кем наследник приходился наследодателю:

0% – для ближайших родственников. В эту категорию входят родители, дети (в том числе усыновленные), муж или жена, а также родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В таких случаях не нужно платить ни налог на доходы, ни военный сбор;

В эту категорию входят родители, дети (в том числе усыновленные), муж или жена, а также родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки. В таких случаях не нужно платить ни налог на доходы, ни военный сбор; 5% налога + 5% военного сбора – для наследников, которые не относятся к первой или второй степени родства, но имеющих гражданство Украины;

– для наследников, которые родства, но имеющих гражданство Украины; 18% налога + 5% военного сбора – если наследник или наследодатель не является гражданином Украины. В таком случае общая сумма платежей возрастает до 23%.

Независимо от степени родства нужно оплатить нотариальные услуги за открытие наследственного дела и выдачу свидетельства о праве на наследство. В среднем такие расходы составляют от 3 до 8 тысяч гривен. Также наследник платит административный сбор за регистрацию права собственности.

Какие документы нужны для наследования недвижимости в 2026 году?

В 2026 году для оформления наследства на недвижимость в Украине необходим полный пакет документов, включая свидетельство о смерти, паспорт наследника, документы о праве собственности и другие.

Наследник должен подать заявление нотариусу в течение 6 месяцев со дня смерти владельца имущества, иначе оформление возможно только через суд.