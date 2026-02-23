Хрущевки должны были исчезнуть еще в 90-х: почему старые дома до сих пор стоят
- Хрущевки строили как временное жилье для преодоления жилищного кризиса со сроком эксплуатации 20-25 лет.
- Экономические кризисы и отсутствие финансирования в 90-х годах помешали сносу этих домов, которые до сих пор эксплуатируются.
Хрущевки, которые возводили как временное жилье, должны были исчезнуть еще в 90-х годах после завершения проектного ресурса. Однако из-за экономических кризисов и отсутствия системной программы обновления они до сих пор составляют значительную часть жилого фонда украинских городов.
Почему хрущевки строили как временное жилье?
Пятиэтажные дома массово возводили в середине 20 века для быстрого преодоления жилищного кризиса, пишет издание Бабель.
Они должны были стать переходным решением для отселения людей из коммунальных квартир. Проектный срок эксплуатации таких зданий составлял около 20 – 25 лет.
Конструкции были максимально упрощены, чтобы ускорить темпы строительства и уменьшить стоимость. Небольшие кухни площадью около 5 – 6 квадратных метров, совмещенные санузлы, отсутствие лифтов и тонкие межквартирные перегородки позволяли удешевить жилье. Впрочем, эти решения изначально не предусматривали долгосрочной эксплуатации.
Почему пятиэтажки не снесли в 90-х годах?
После распада СССР вопрос обновления жилищного фонда фактически остался без системного финансирования. Экономический кризис 90-х годов остановил масштабные программы реконструкции или сноса устаревших домов.
Дополнительным фактором стала приватизация квартир. Владельцами жилья стали жители, а государство потеряло возможность централизованно принимать решения о демонтаже или комплексной реновации. Дома продолжили эксплуатировать, даже несмотря на завершение расчетного ресурса.
Сколько хрущевок сейчас в Украине и что с ними планируют делать?
Елена Шуляк отмечала, что хрущевкам во многих городах уже 60 – 70 лет, и они фактически исчерпали свой ресурс.
Бетон и арматура теряют прочность, стыки между панелями разгерметизируются, опорные конструкции не выдерживают нагрузок. Есть риски трещин, проседания, аварийного состояния,
– отметила Шуляк.
Перед полномасштабным вторжением в Украине насчитывалось около 10 тысяч таких объектов, и сейчас вопрос их судьбы становится еще более острым, учитывая масштабные разрушения жилого фонда.
Когда могут принудительно выселить из хрущевки?
Принудительное выселение из хрущевок возможно во время реновации или если дом признают аварийным. Такое решение принимают после технического обследования, если состояние конструкций представляет опасность для жизни жильцов.
Еще один случай связан с комплексной реконструкцией устаревшего жилого фонда. Если не менее 75% жителей дома поддерживают реновацию, решение становится обязательным для всех.