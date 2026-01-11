Подарили квартиру в браке – придется ли делить ее при разводе

Вопрос собственности между супругами чаще всего возникает при разделе недвижимости, особенно если жилье было получено в подарок. Хотя закон четко определяет правила, на практике из-за неправильного оформления документов часто возникают споры, которых можно было бы избежать заранее.

Подробно о том, кому достанется подаренная в браке квартира, рассказывает 24 Канал.

Кому принадлежит приобретенное в браке имущество?

Как отмечают в Минюсте, имущество, которое супруги приобрели во время брака, является общей совместной собственностью обоих – независимо от того, имел ли кто-то из них собственный доход по уважительным причинам, в частности из-за обучения, ведения домашнего хозяйства, уход за детьми или болезнь.

Однако дарение является исключением из этого правила.

Является ли подаренная недвижимость общей собственностью?

Специалисты АН Oksagen объясняют, если квартира или дом подарены одному из супругов и это указано в договоре, такое имущество является личной собственностью и не подлежит разделу при разводе.

Если же в договоре указаны оба, недвижимость автоматически считается общей – независимо от того, кто пользуется жильем или оплачивает расходы.

Если имущество уже находится в общей собственности, один из супругов не может подарить его без письменного согласия другого. В случае отсутствия такого согласия договор могут обжаловать в суде и признать недействительным.

Фиктивное дарение вместо продажи: в чем риски?

Иногда дарение используют, чтобы скрыть куплю-продажу и уменьшить налоги. Однако это может привести к признанию сделки недействительной, возвращению сторон в прежнее состояние и начислению налогов, штрафов и пени.

Кроме финансовых потерь, возможны и правовые последствия – от гражданской до уголовной ответственности в случае доказательства умышленного обмана. Поэтому юристы советуют оформлять сделки в соответствии с их реальной сути и заранее консультироваться со специалистами.

Когда еще квартира является личной собственностью одного из супругов?

Жилье может принадлежать только одному из супругов в нескольких определенных законом случаях. Во-первых, если квартиру приобрели еще до регистрации брака. Во-вторых, если недвижимость получили уже в браке, но по наследству. В-третьих, если жилье куплено за личные средства одного из супругов. В то же время происхождение таких средств нужно подтвердить документально.

Также принимаются во внимание условия брачного договора, если супруги заранее установили другой порядок владения имуществом.