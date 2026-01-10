О типичных ошибках, которые случаются, а также о том, как их исправить, рассказывает 24 Канал.

Читайте также Покупка проблем вместо жилья: как проверить, или квартира под залогом в 2026 году

Какие ошибки бывают?

В соответствии с Гражданским кодексом Украины право собственности – это право лица на вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с законом по собственной воле, независимо от воли других лиц. Документ на право собственности – это документ, который свидетельствует о правовой связи конкретного имущества с его владельцем. Он должен быть составлен в порядке, предусмотренном законодательством.

Как объясняют эксперты Программы USAID DOBRE, в таких документах чаще всего встречаются три вида ошибок:

технические – это описки, печатные или арифметические неточности, которые может исправить государственный регистратор или нотариус без сложных процедур;

существенные ошибки связаны с изменениями параметров жилья после перепланировки или реконструкции, в таком случае нужна новая техническая инвентаризация и обновленные документы;

производные ошибки возникают из-за ошибок в первичных решениях, например органов приватизации, и сначала их следует исправлять в учреждении, выдавшем документ.

Заметим, что даже незначительная описка в документах может стать серьезным препятствием для заключения сделок с имуществом.

Как исправить ошибки?

Исправить неточности можно несколькими способами:

обратиться к государственному регистратору;

подать заявление собственника на исправление ошибки в уже выданных документах;

обжаловать действия или бездействие регистратора через Минюст;

в случае безрезультатности – обратиться в суд для установления юридических фактов.

Чтобы не рисковать своим имуществом, стоит внимательно проверять все данные в документах и сразу исправлять найденные ошибки.

Как доказать право собственности на квартиру?

Право собственности на квартиру в Украине подтверждается документами и записью в Госреестре. Главным доказательством является выписка из реестра, которую требуют нотариусы, суды и госорганы. Основанием также могут быть нотариальные договоры, наследственные свидетельства, решение суда или документы о приватизации.

Проверить собственника и обременения можно через выписку из реестра, в частности в Дії. В случае потери бумаг их восстанавливают через нотариуса или повторную регистрацию права. Если возникают сомнения или спор, вопрос решается через юридическую проверку или суд.