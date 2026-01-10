Про типові помилки, які трапляються, а також про те, як їх виправити, розповідає 24 Канал.
Які помилки бувають?
Відповідно до Цивільного кодексу України право власності – це право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону з власної волі, незалежно від волі інших осіб. Документ на право власності – це документ, який свідчить про правовий зв'язок конкретного майна з його власником. Він має бути складений у порядку, передбаченому законодавством.
Як пояснюють експерти Програми USAID DOBRE, у таких документах найчастіше трапляються три види помилок:
- технічні – це описки, друкарські або арифметичні неточності, які може виправити державний реєстратор чи нотаріус без складних процедур;
- суттєві помилки пов'язані зі змінами параметрів житла після перепланування або реконструкції, у такому разі потрібна нова технічна інвентаризація та оновлені документи;
- похідні помилки виникають через помилки в первинних рішеннях, наприклад органів приватизації, і спершу їх слід виправляти в установі, що видала документ.
Зауважимо, що навіть незначна описка у документах може стати серйозною перешкодою для укладення угод із майном.
Як виправити помилки?
Виправити неточності можна кількома способами:
- звернутися до державного реєстратора;
- подати заяву власника на виправлення помилки в уже виданих документах;
- оскаржити дії або бездіяльність реєстратора через Мін'юст;
- у разі безрезультатності – звернутися до суду для встановлення юридичних фактів.
Щоб не ризикувати своїм майном, варто уважно перевіряти всі дані в документах і одразу виправляти знайдені помилки.
Як довести право власності на квартиру?
Право власності на квартиру в Україні підтверджується документами та записом у Держреєстрі. Головним доказом є виписка з реєстру, яку вимагають нотаріуси, суди й держоргани. Підставою також можуть бути нотаріальні договори, спадкові свідоцтва, рішення суду або документи про приватизацію.
Перевірити власника та обтяження можна через витяг із реєстру, зокрема в Дії. У разі втрати паперів їх відновлюють через нотаріуса або повторну реєстрацію права. Якщо виникають сумніви чи спір, питання вирішується через юридичну перевірку або суд.