Де перевірити, чи квартира під заставою?

Основним інструментом для перевірки юридичного статусу житла в Україні є Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, пише 24 Канал з посиланням на Судову владу України.

Саме в ньому фіксуються всі права власності, а також обтяження, наприклад:

іпотека;

застава;

арешт;

заборона відчуження.

До слова, отримати дані з реєстру може будь-яка особа. Для цього достатньо знати адресу об'єкта або реєстраційний номер нерухомості. Якщо квартира передана в заставу банку або іншій установі, ця інформація обов'язково відображається в реєстрі.

Як замовити витяг і що в ньому перевіряти?

Найпростішим способом, щоб дізнатися необхідну інформацію з реєстру, залишається Дія. Процедура замовлення витягу займає кілька хвилин, а документ можна отримати протягом години.

Для цього необхідно:

авторизуватися в електронному сервісі за допомогою електронного підпису або BankID;

обрати послугу надання інформації з Державного реєстру речових прав;

вказати дані квартири, адресу або реєстраційний номер;

оплатити адміністративний збір, який становить 40 гривень;

У документі варто уважно перевірити такі розділи:

відомості про власника – чи збігаються вони з даними продавця;

інформацію про обтяження – іпотека, застава, арешт;

дату та підставу реєстрації обмежень, якщо вони є.

Які додаткові перевірки варто зробити перед угодою?

Для комплексної перевірки квартири одного реєстру може бути недостатньо. Юристи радять використовувати й інші офіційні бази даних:

Єдиний реєстр боржників – щоб з'ясувати, чи має власник борги, які можуть призвести до арешту майна;

Єдиний державний реєстр судових рішень – для пошуку судових спорів щодо квартири або її власника;

перевірку через нотаріуса – нотаріус має доступ до всіх державних реєстрів і може виявити приховані обмеження;

аналіз історії переходу права власності – часті перепродажі можуть свідчити про проблемний об'єкт.

Які ще документи варто перевірити перед купівлею житла?