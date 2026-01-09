Где проверить, находится ли квартира под залогом?

Основным инструментом для проверки юридического статуса жилья в Украине является Государственный реестр прав на недвижимое имущество, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебную власть Украины.

Именно в нем фиксируются все права собственности, а также обременения, например:

ипотека;

залог;

арест;

запрет отчуждения.

К слову, получить данные из реестра может любое лицо. Для этого достаточно знать адрес объекта или регистрационный номер недвижимости. Если квартира передана в залог банку или другому учреждению, эта информация обязательно отображается в реестре.

Как заказать выписку и что в ней проверять?

Самым простым способом, чтобы узнать необходимую информацию из реестра, остается Действие. Процедура заказа выписки занимает несколько минут, а документ можно получить в течение часа.

Для этого необходимо:

авторизоваться в электронном сервисе с помощью электронной подписи или BankID;

выбрать услугу предоставления информации из Государственного реестра вещных прав;

указать данные квартиры, адрес или регистрационный номер;

оплатить административный сбор, который составляет 40 гривен;

В документе следует внимательно проверить следующие разделы:

сведения о владельце – совпадают ли они с данными продавца;

информацию об обременениях – ипотека, залог, арест;

дату и основание регистрации ограничений, если они есть.

Какие дополнительные проверки стоит сделать перед сделкой?

Для комплексной проверки квартиры одного реестра может быть недостаточно. Юристы советуют использовать и другие официальные базы данных:

Единый реестр должников – чтобы выяснить, имеет ли владелец долги, которые могут привести к аресту имущества;

Единый государственный реестр судебных решений – для поиска судебных споров относительно квартиры или ее владельца;

проверку через нотариуса – нотариус имеет доступ ко всем государственным реестрам и может выявить скрытые ограничения;

анализ истории перехода права собственности – частые перепродажи могут свидетельствовать о проблемном объекте.

Какие еще документы стоит проверить перед покупкой жилья?