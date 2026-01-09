Где проверить, находится ли квартира под залогом?
Основным инструментом для проверки юридического статуса жилья в Украине является Государственный реестр прав на недвижимое имущество, пишет 24 Канал со ссылкой на Судебную власть Украины.
Смотрите также Можно выписать без согласия жильца: что должен знать владелец в 2026 году
Именно в нем фиксируются все права собственности, а также обременения, например:
- ипотека;
- залог;
- арест;
- запрет отчуждения.
К слову, получить данные из реестра может любое лицо. Для этого достаточно знать адрес объекта или регистрационный номер недвижимости. Если квартира передана в залог банку или другому учреждению, эта информация обязательно отображается в реестре.
Как заказать выписку и что в ней проверять?
Самым простым способом, чтобы узнать необходимую информацию из реестра, остается Действие. Процедура заказа выписки занимает несколько минут, а документ можно получить в течение часа.
Для этого необходимо:
- авторизоваться в электронном сервисе с помощью электронной подписи или BankID;
- выбрать услугу предоставления информации из Государственного реестра вещных прав;
- указать данные квартиры, адрес или регистрационный номер;
- оплатить административный сбор, который составляет 40 гривен;
В документе следует внимательно проверить следующие разделы:
- сведения о владельце – совпадают ли они с данными продавца;
- информацию об обременениях – ипотека, залог, арест;
- дату и основание регистрации ограничений, если они есть.
Какие дополнительные проверки стоит сделать перед сделкой?
Для комплексной проверки квартиры одного реестра может быть недостаточно. Юристы советуют использовать и другие официальные базы данных:
- Единый реестр должников – чтобы выяснить, имеет ли владелец долги, которые могут привести к аресту имущества;
- Единый государственный реестр судебных решений – для поиска судебных споров относительно квартиры или ее владельца;
- проверку через нотариуса – нотариус имеет доступ ко всем государственным реестрам и может выявить скрытые ограничения;
- анализ истории перехода права собственности – частые перепродажи могут свидетельствовать о проблемном объекте.
Какие еще документы стоит проверить перед покупкой жилья?
Покупка квартиры на вторичном рынке начинается с проверки документов и данных в начинается с проверки документов и данных в государственных реестрах, а не с предоплаты. Если сделать это до задатка, можно вовремя выявить несоответствие владельца и избежать проблем.
Перед тем как проверять квартиру в реестрах, попросите и сверьте базовые документы. Обязательно сверить ФИО, адрес, площадь и реквизиты документов между собой.