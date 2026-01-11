Детально про те, кому дістанеться подарована у шлюбі квартира, розповідає 24 Канал.

Кому належить набуте у шлюбі майно?

Як наголошують у Мін'юсті, майно, яке подружжя набуло під час шлюбу, є спільною сумісною власністю обох – незалежно від того, чи мав хтось із них власний дохід з поважних причин, зокрема через навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми або хворобу.

Однак дарування є винятком із цього правила.

Чи є подарована нерухомість спільною власністю?

Фахівці АН Oksagen пояснюють, якщо квартира або будинок подаровані одному з подружжя і це зазначено в договорі, таке майно є особистою власністю та не підлягає поділу при розлученні.

Якщо ж у договорі вказані обоє, нерухомість автоматично вважається спільною – незалежно від того, хто користується житлом чи оплачує витрати.

Якщо майно вже перебуває у спільній власності, один із подружжя не може подарувати його без письмової згоди іншого. У разі відсутності такої згоди договір можуть оскаржити в суді та визнати недійсним.

Фіктивне дарування замість продажу: у чому ризики?

Іноді дарування використовують, щоб приховати купівлю-продаж і зменшити податки. Однак це може призвести до визнання угоди недійсною, повернення сторін у попередній стан та нарахування податків, штрафів і пені.

Крім фінансових втрат, можливі й правові наслідки – від цивільної до кримінальної відповідальності у разі доведення умисного обману. Тому юристи радять оформлювати угоди відповідно до їхньої реальної суті та заздалегідь консультуватися з фахівцями.

Коли ще квартира є особистою власністю одного з подружжя?

Житло може належати лише одному з подружжя у кількох визначених законом випадках. По-перше, якщо квартиру придбали ще до реєстрації шлюбу. По-друге, якщо нерухомість отримали вже в шлюбі, але у спадщину. По-третє, якщо житло куплене за особисті кошти одного з подружжя. Водночас походження таких коштів потрібно підтвердити документально.

Також беруться до уваги умови шлюбного договору, якщо подружжя заздалегідь встановило інший порядок володіння майном.