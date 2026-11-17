Квартиры в украинских новостройках могут подорожать еще до конца 2026 года. Из-за войны расходы застройщиков продолжают расти, а новые сметы уже могут повлиять на цены на жилье.

Почему дорожает строительство и что будет с ценами на квартиры

По данным Госстата, в годовом исчислении стоимость строительных работ выросла на 25,4%, а непосредственно в жилищном строительстве – на 21,5%. За первые восемь месяцев 2026 года себестоимость возведения одного квадратного метра в западных регионах Украины увеличилась примерно на 10–12%, рассказала 24 Каналу Марианна Бигунец, коммерческий директор строительной компании GAZDA.

В июле строительные работы подорожали на 1,2% по сравнению с июнем, а в августе – еще на 1,7%. На расходы застройщиков все больше влияют российские обстрелы. Производство и поставки материалов затрудняются, поэтому строительным компаниям приходится искать других поставщиков и пересматривать расходы.

На сегодняшний день стоимость строительства зависит не только от обычных экономических процессов, но и от того, насколько сильно война повредила производственные и логистические цепочки. Уничтоженный склад или остановленное предприятие – это и прямые убытки, и более дорогая транспортировка, поиск других поставщиков, дополнительные расходы на энергию и материалы. И все это в конечном итоге отражается на стоимости квадратного метра,

– подчеркнула Марианна Бигунец.

С начала 2026 года себестоимость производства отдельных видов стройматериалов выросла на 30–50%. Из-за перебоев в работе украинских производителей часть материалов приходится закупать за рубежом. Польские и чешские аналоги в отдельных категориях могут стоить на 10–15% дороже.

К концу 2026 года отдельные стройматериалы и инженерное оборудование могут подорожать еще на 10–20%. В новых проектах на 2027 год застройщики также могут закладывать рост себестоимости строительства на 15–20%. Из-за этого цены могут повыситься даже в жилых комплексах, где строительство уже ведется.

В конце 2026 года квартиры в новых жилых комплексах могут стоить дороже, чем в тех, где цены устанавливались ранее. Перед покупкой эксперт советует оценить собственные финансовые возможности, проверить документы на объект и внимательно прочитать договор.

Как изменились требования покупателей к квартирам во время войны

До полномасштабного вторжения инвесторы часто покупали квартиры в начале строительства, чтобы впоследствии продать их дороже. Теперь покупатели уделяют больше внимания готовности дома, надежности застройщика и безопасности.

Те, кто планирует сразу заселиться или сдавать квартиру в аренду, чаще выбирают готовые дома или новостройки, которые вскоре введут в эксплуатацию. Важными стали наличие укрытия, резервного электропитания, энергоэффективность и автономность инженерных систем. Покупатели также учитывают транспортную доступность и развитую инфраструктуру.

Война изменила само понятие выгодной инвестиции в жилье. Раньше покупатель мог сосредоточиться преимущественно на разнице между стартовой ценой и будущей стоимостью готовой квартиры. Сейчас на первый план выходит другое: будет ли дом достроен, насколько он безопасен, сможет ли он функционировать во время отключений электроэнергии, будет ли у квартиры спрос на аренду. Фактически люди инвестируют не просто в квадратные метры, а в предсказуемость их будущего использования. И именно такие объекты будут иметь наилучшие перспективы сохранения стоимости,

– подытожила Марианна Бигунец.

В то же время недвижимость не гарантирует защиты от инфляции. Будущая цена квартиры зависит от ее состояния, расположения, безопасности и надежности застройщика. Поэтому даже если строительство дорожает, стоимость конкретной квартиры может остаться неизменной.

Напомним, осенью 2026 года цены на квартиры в новостройках Киева существенно различалисьв зависимости от района. Самое дорогое жилье продавалось в Печерском районе, где квадратный метр стоил в среднем 2 855 долларов, а самое дешевое – в Деснянском, где его стоимость составляла 864 доллара.