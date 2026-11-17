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Чому дорожчає будівництво та що буде з цінами на квартири

За даними Держстату, у річному вимірі вартість будівельних робіт зросла на 25,4%, а безпосередньо в житловому будівництві – на 21,5%. За перші вісім місяців 2026 року собівартість зведення одного квадратного метра в західних регіонах України збільшилася приблизно на 10–12%, розповіла 24 Каналу Маріанна Бігунець, комерційна директорка будівельної компанії GAZDA.

У липні будівельні роботи подорожчали на 1,2% порівняно з червнем, а в серпні – ще на 1,7%. На витрати забудовників дедалі більше впливають російські обстріли. Виробництво й постачання матеріалів ускладнюються, тому будівельним компаніям доводиться шукати інших постачальників і переглядати витрати.

Станом на сьогодні вартість будівництва залежить не лише від звичайних економічних процесів, а й від того, наскільки сильно війна пошкодила виробничі та логістичні ланцюжки. Знищений склад або зупинене підприємство – це і прямі збитки, і дорожче транспортування, пошук інших постачальників, додаткові витрати на енергію та матеріали. І все це зрештою потрапляє у вартість квадратного метра– наголосила Маріанна Бігунець.

Від початку 2026 року собівартість виробництва окремих видів будматеріалів зросла на 30–50%. Через перебої в роботі українських виробників частину матеріалів доводиться закуповувати за кордоном. Польські та чеські аналоги в окремих категоріях можуть коштувати на 10–15% дорожче.

До кінця 2026 року окремі будматеріали та інженерне обладнання можуть подорожчати ще на 10–20%. У нових проєктах на 2027 рік забудовники також можуть закладати зростання собівартості будівництва на 15–20%. Через це ціни можуть підвищити навіть у житлових комплексах, де будівництво вже триває.

Наприкінці 2026 року квартири в нових житлових комплексах можуть коштувати дорожче, ніж у тих, де ціни встановлювали раніше. Перед купівлею експертка радить оцінити власні фінансові можливості, перевірити документи на об'єкт і уважно прочитати договір.

Як змінилися вимоги покупців до квартир під час війни

До повномасштабного вторгнення інвестори часто купували квартири на початку будівництва, щоб згодом продати їх дорожче. Тепер покупці більше уваги приділяють готовності будинку, надійності забудовника та безпеці.

Ті, хто планує одразу заселитися або здавати квартиру в оренду, частіше обирають готові будинки чи новобудови, які незабаром введуть в експлуатацію. Важливими стали наявність укриття, резервного електроживлення, енергоефективність та автономність інженерних систем. Покупці також враховують транспортну доступність і розвинену інфраструктуру.

Війна змінила саме поняття вигідної інвестиції в житло. Раніше покупець міг зосередитися переважно на різниці між стартовою ціною і майбутньою вартістю готової квартири. Зараз на перший план виходить інше: чи буде будинок добудований, наскільки він безпечний, чи зможе працювати під час відключень електроенергії, чи матиме квартира попит на оренду. Фактично люди інвестують не просто у квадратні метри, а в передбачуваність їхнього майбутнього використання. І саме такі об'єкти матимуть найкращі перспективи збереження вартості– підсумувала Маріанна Бігунець.

Водночас нерухомість не гарантує захисту від інфляції. Майбутня ціна квартири залежить від її стану, розташування, безпеки та надійності забудовника. Тому навіть якщо будівництво дорожчає, вартість конкретної квартири може залишитися незмінною.

Нагадаємо, восени 2026 року ціни на квартири в новобудовах Києва суттєво відрізнялися залежно від району. Найдорожче житло продавали в Печерському районі, де квадратний метр коштував у середньому 2 855 доларів, а найдешевше – у Деснянському, де його вартість становила 864 долари.