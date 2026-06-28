Техпаспорт не поможет при продаже квартиры: какой документ нужен владельцу

Техпаспорт часто считают основным документом на квартиру, поскольку именно в нём указаны площадь, планировка, этаж и технические характеристики жилья. Однако для продажи, дарения, наследования или других юридических действий этого документа недостаточно.

Достаточно ли техпаспорта для подтверждения права собственности

Технический паспорт не доказывает, что человек является собственником квартиры, пишет Департамент государственной регистрации.

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Он лишь фиксирует характеристики объекта недвижимости: сколько в нем комнат, какова площадь, где расположено жилье, какова его планировка и техническое состояние.

Поэтому техпаспорт может понадобиться при оформлении документов или проверке жилья, но сам по себе он не заменяет правоустанавливающих документов. Если у владельца есть только техпаспорт, а данных о квартире нет в реестре, при сделке могут возникнуть проблемы.

Особенно внимательными следует быть тем, кто оформлял жилье ещё до 2013 года. Тогда данные о недвижимости часто хранились в БТИ и в бумажных документах. Часть этих сведений могла не попасть в электронную базу, поэтому перед продажей, дарением или наследованием лучше проверить, есть ли квартира в актуальном реестре.

Какой документ понадобится владельцу жилья в 2026 году

В 2026 году главным подтверждением права собственности на квартиру является запись в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. На его основе владелец может получить выписку – именно этот документ используется при продаже, дарении, оформлении наследства или проверке квартиры перед сделкой.

В выписке содержится ключевая информация о жилье и владельце: адрес квартиры, данные владельца, дата государственной регистрации и документ, на основании которого человек получил недвижимость. Это может быть договор купли-продажи, дарственной, свидетельство о наследстве, решение суда или документы на новостройку.

Получить выписку можно онлайн через государственные сервисы или офлайн – через нотариуса, государственного регистратора или ЦНАП. Она может быть в электронном или бумажном виде, но решающим является не формат, а наличие записи в реестре.

Как действовать, если квартиру не внесли в реестр

Если жилье оформляли давно и в электронном реестре его нет, это не означает, что владелец автоматически утратил свои права. Однако без внесения данных будет сложнее продать квартиру, подарить её, оформить наследство или подтвердить право собственности в других юридических ситуациях.

Сначала стоит собрать документы, подтверждающие, как именно человек получил жилье. Это могут быть старые договоры, свидетельства, решения суда или другие документы, подтверждающие приобретение квартиры. С ними можно обратиться к нотариусу, государственному регистратору или в ЦНАП, чтобы внести данные в реестр.

Если документы утеряны или архивные данные не сохранились, вопрос придется решать через суд. После вынесения судебного решения информацию о квартире можно внести в Государственный реестр вещных прав и уже с помощью выписки подтверждать право собственности на жилье.

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