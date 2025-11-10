Покупка квартиры в 2025 году: кто оплачивает услуги нотариуса: кто оплачивает услуги нотариуса
- В большинстве случаев нотариальные расходы при покупке квартиры в Украине берет на себя покупатель, но окончательная договоренность закрепляется в договоре.
- Цена услуг нотариуса зависит от региона и стоимости квартиры, в среднем колеблясь от 0,5 до 1% от цены жилья или фиксированной суммой от 5 до 15 тысяч гривен.
Оформление сделки купли-продажи квартиры предусматривает ряд расходов, особенно услуги нотариуса. От того, кто именно оплачивает эти услуги, зависит итоговая сумма сделки и финансовая нагрузка для каждой из сторон.
Кто оплачивает услуги нотариуса при покупке квартиры?
В большинстве случаев нотариальные расходы берет на себя покупатель берет на себя покупатель, ведь именно он заинтересован в надлежащем оформлении прав собственности, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Однако украинское законодательство не содержит четкой нормы, которая обязывала бы одну из сторон платить за услуги нотариуса. Поэтому окончательное решение принимается по договоренности между продавцом и покупателем и закрепляется в договоре.
Какие расходы входят в услуги нотариуса?
При оформлении сделки нотариус проверяет документы владельца квартиры, готовит договор купли-продажи, заверяет его, регистрирует право собственности в госреестре и вносит данные в базу.
В стоимость входят:
- составление и проверка договора;
- нотариальное удостоверение;
- технические услуги;
- государственная пошлина за регистрацию.
Сколько стоят услуги нотариуса при покупке квартиры?
Цена зависит от региона, сложности сделки и стоимости квартиры. В среднем сумма колеблется от 0,5 до 1% от цены жилья, но иногда может быть фиксированной – например, от 5 до 15 тысяч гривен.
Кто несет другие расходы при покупке квартиры?
Специалисты в ГНС отмечают, что кроме оплаты услуг нотариуса, существуют дополнительные платежи, которые часто платят стороны:
- Продавец обычно платит налог на доходы физических лиц 5% и военный сбор 1,5%, если это не первая продажа недвижимости за год.
- Покупатель платит взнос в Пенсионный фонд 1% от стоимости квартиры и госпошлину, если иное не предусмотрено соглашением.
Сколько стоит переоформление?
Переоформление в 2025 году может стоить от 50 тысяч гривен, включая нотариальные услуги, налоги и оценку.
На стоимость влияют способ передачи права собственности, рыночная стоимость недвижимости и срок владения имуществом; для родственников первой и второй линии родства налог на дарение 0%.