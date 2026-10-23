Лишь 15% новостроек соответствуют требованиям покупателей: на что следует обратить внимание при покупке жилья

Цена и расположение уже не являются единственными критериями, по которым украинцы выбирают квартиры в новостройках. Покупатели учитывают еще пять практических характеристик, однако далеко не все жилые комплексы им соответствуют.

На что обращают внимание покупатели квартир в новостройках

Покупатели новостроек все чаще обращают внимание на пять критериев: быстрое заселение, конечную стоимость квартиры, доступность первоначального взноса и ежемесячных платежей, безопасность и энергоавтономность дома, рассказала 24 Каналу коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец.

Для части квартир комфорт-класса приемлемым вариантом может быть первоначальный взнос от 400 тысяч гривен с последующими платежами до 40 тысяч гривен в месяц. Однако эти суммы являются ориентировочными и зависят от стоимости конкретной квартиры, срока рассрочки и размера первоначального взноса.

Не менее важным фактором для покупателей становится безопасность жилого комплекса. Они обращают внимание на наличие укрытия или подземной парковки. В частности, проверяют, будут ли работать отопление, водоснабжение, насосы, лифты, освещение мест общего пользования и системы контроля доступа.

По оценкам GAZDA, в западных областях Украины большинству этих требований в настоящее время соответствуют до 15% новых жилых комплексов. В то же время на первичном рынке постепенно растет интерес к квартирам с готовым ремонтом, в которые можно заселиться сразу после покупки.

Сейчас постепенно формируется новый продукт: готовое жилье, куда человек может въехать и сразу жить. Покупателю не придется отдельно искать дизайнеров, строителей, закупать материалы и месяцами контролировать ремонт. Поэтому вполне возможно, что жилье с "голыми стенами" постепенно будет терять свою значимость, а готовые квартиры могут стать полноценным массовым сегментом первичного рынка,

– отмечает Марианна Бигунец.

По прогнозу эксперта, в осенне-зимний период застройщики могут активнее сочетать готовый ремонт с рассрочкой, фиксацией стоимости жилья и специальными условиями первого взноса.

Что нужно проверить перед покупкой квартиры с готовым ремонтом

Перед приобретением квартиры стоит убедиться, что дом введен в эксплуатацию, проверить документы на жилье и выяснить, по какой юридической схеме будет происходить покупка. Также нужно оценить качество выполненного ремонта и проверить работу инженерных систем.

Обратите внимание! Важно заранее уточнить, что именно застройщик включает в понятие "готовый ремонт". В частности, какие материалы использованы для отделки и входят ли в стоимость квартиры сантехника, межкомнатные двери, освещение, мебель, кухня и другое оборудование. Комплектация может отличаться, поэтому это нужно выяснить еще до подписания договора.

Если квартира приобретается в рассрочку, особое внимание следует уделить финансовым условиям. Покупателю необходимо проверить, фиксируется ли окончательная стоимость жилья, предусмотрена ли валютная или иная индексация платежей, а также какие последствия повлечет за собой их просрочка.

Кроме того, стоит выяснить, можно ли досрочно погасить остаток без дополнительных расходов и когда именно покупатель получит ключи, право проживания и право собственности на квартиру.

Как отмечает Марианна Бигунец, преимущество готовой квартиры заключается в том, что покупатель может сразу увидеть, за что платит. В то же время возможность быстрого заселения не должна становиться причиной поспешного решения, особенно если жилье приобретается в рассрочку.

Напомним, что осенью 2026 года спрос на покупку готовых квартир в рассрочку может вырасти на 30% по сравнению с летом. В некоторых жилых комплексах первоначальный взнос составляет от 10% стоимости жилья, а срок выплат может достигать 3–5 лет.