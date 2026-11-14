Квартира без ипотеки и процентов: какие риски таит в себе рассрочка

Купить квартиру в рассрочку можно без банковского кредита и даже без процентов. Однако за выгодными, на первый взгляд, условиями могут скрываться дополнительные расходы, а окончательная стоимость жилья иногда зависит от валютного курса.

Каковы условия покупки квартиры в рассрочку в 2026 году

Рассрочка позволяет приобрести квартиру без оформления банковской ипотеки. Первый взнос обычно составляет 20–30% от стоимости жилья, а остальную сумму покупатель выплачивает по графику, согласованному с застройщиком, пишет OLX Недвижимость.

Короткие программы рассрочки обычно действуют до 24 месяцев, а долгосрочные рассчитаны на 5–7 лет, иногда до 10 лет. Правда, при более длительном рассрочке застройщики часто требуют более крупного первоначального взноса. Платежи могут быть ежемесячными или привязанными к этапам строительства. В 2026 году покупатели чаще выбирают программы на 24–36 месяцев.

Некоторые застройщики предлагают рассрочку без процентов до ввода дома в эксплуатацию, после чего условия оплаты могут меняться. Кроме того, при меньшем первоначальном взносе квадратный метр иногда обходится дороже. Для оформления обычно достаточно паспорта и РНОКПП, без подробной банковской проверки доходов.

Например, если квартира стоит 2 миллиона гривен, при первоначальном взносе в 30% нужно сразу заплатить 600 тысяч гривен. Остальные 1,4 миллиона гривен можно разделить на 36 месяцев – примерно по 38,9 тысячи гривен ежемесячно. Это расчет без учета процентов, дополнительных платежей и возможного подорожания жилья.

Какие риски сопряжена покупка квартиры в рассрочку

Застройщик может предусмотреть в договоре изменение платежей в зависимости от валютного курса или готовности дома. Если стоимость привязана к доллару или евро, из-за обесценивания гривны последующие взносы могут вырасти. При длительном рассрочке покупатель также дольше зависит от финансового положения застройщика.

Если строительство задерживается, покупатель обычно продолжает выплаты по графику. Из-за этого приходится одновременно платить за будущую квартиру и снимать другое жилье.

За просрочку платежей могут начисляться штрафы или пеня, а некоторые договоры предусматривают дополнительные платежи даже за досрочное погашение. Условия возврата денег в случае расторжения договора также зависят от его положений.

Право собственности на квартиру не всегда переходит к покупателю сразу – иногда его оформляют только после полной оплаты. Перед подписанием договора стоит проверить разрешительные документы застройщика, его завершенные проекты и наличие судебных дел. Также в договоре должны быть понятны условия перехода права собственности и последствия прекращения выплат.

Напомним, в 2027 году квартиры в новостройках Украины могут подорожать. Застройщики прогнозируют рост себестоимости строительства примерно на 20%, что может повлиять на конечную стоимость жилья.