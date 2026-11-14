Квартира без іпотеки та відсотків: які ризики приховує розтермінування

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Які умови купівлі квартири в розтермінування у 2026 році

Розтермінування дозволяє придбати квартиру без оформлення банківської іпотеки. Перший внесок зазвичай становить 20–30% вартості житла, а решту покупець виплачує за погодженим із забудовником графіком, пише OLX Нерухомість.

Короткі програми розтермінування зазвичай діють до 24 місяців, а довгострокові розраховані на 5–7 років, іноді до 10 років. Щоправда, за тривалішого розтермінування забудовники часто вимагають більшого першого внеску. Платежі можуть бути щомісячними або прив'язаними до етапів будівництва. У 2026 році покупці частіше обирають програми на 24–36 місяців.

Деякі забудовники пропонують розтермінування без відсотків до введення будинку в експлуатацію, після чого умови оплати можуть змінюватися. Крім того, за меншого першого внеску квадратний метр іноді коштує дорожче. Для оформлення зазвичай достатньо паспорта та РНОКПП, без детальної банківської перевірки доходів.

Наприклад, якщо квартира коштує 2 мільйони гривень, за першого внеску 30% потрібно одразу сплатити 600 тисяч гривень. Решту 1,4 мільйона гривень можна розділити на 36 місяців – приблизно по 38,9 тисячі гривень щомісяця. Це розрахунок без відсотків, додаткових платежів і можливого подорожчання житла.

Які ризики має купівля квартири в розтермінування

Забудовник може передбачити в договорі зміну платежів залежно від валютного курсу або готовності будинку. Якщо вартість прив'язана до долара чи євро, через знецінення гривні наступні внески можуть зрости. За тривалого розтермінування покупець також довше залежить від фінансового стану забудовника.

Якщо будівництво затримується, покупець зазвичай продовжує виплати за графіком. Через це доводиться одночасно платити за майбутню квартиру та орендувати інше житло.

За прострочення внесків можуть нараховувати штрафи або пеню, а деякі договори передбачають додаткові платежі навіть за дострокове погашення. Умови повернення грошей у разі розірвання договору також залежать від його положень.

Право власності на квартиру не завжди переходить до покупця одразу – іноді його оформлюють лише після повної оплати. Перед підписанням договору варто перевірити дозвільні документи забудовника, його завершені проєкти та наявність судових справ. Також у договорі мають бути зрозумілими умови переходу права власності та наслідки припинення виплат.

Нагадаємо, у 2027 році квартири в новобудовах України можуть подорожчати. Забудовники прогнозують зростання собівартості будівництва приблизно на 20%, що може вплинути на кінцеву вартість житла.