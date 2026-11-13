Будівництво може подорожчати на 20%: що буде з цінами на квартири у 2027 році

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Чому дорожчає будівництво житла в Україні

Як повідомила виданню Факти ICTV комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець, девелопери вимушені закладати у фінансові плани розрахунковий курс долара на рівні 47–48 гривень.

У західних областях собівартість будівельних робіт лише за 2026 рік зросла майже на 10%. Це може вплинути на вартість квартир у новобудовах, які планують завершити у 2028 році.

Витрати забудовників зростають через руйнування складів, проблеми з логістикою, перебої з електропостачанням і нестачу будівельників. Частину українських матеріалів компанії змушені замінювати імпортними, зокрема польська та чеська продукція в окремих категоріях коштує на 10–15% дорожче за українські аналоги. У центральних і східних областях додаткові витрати пов'язані з дорожчим пальним і доставкою матеріалів.

Які квартири зараз обирають покупці

Українці дедалі частіше обирають квартири в готових або майже завершених новобудовах, щоб не чекати кілька років на закінчення будівництва. За оцінками будівельної компанії, такому житлу віддають перевагу 60–70% активних покупців. Також зріс інтерес до квартир із готовим ремонтом, які не потребують додаткових витрат після придбання.

Під час вибору житла покупці звертають увагу на:

безпеку регіону;

енергетичну автономність будинку;

готовність новобудови;

наявність ремонту від забудовника.

Більше половини клієнтів цікавляться новобудовами на заході України, зокрема у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську, Луцьку та Тернополі. Водночас Київ та Одеса також залишаються привабливими для покупців нерухомості.

На скільки готовий будинок дорожчий за ранній етап

Експерти не прогнозують загального зниження цін на новобудови, оскільки витрати на будівництво продовжують зростати. Водночас вартість квартир суттєво залежить від того, наскільки будинок близький до завершення.

Готова квартира вже зараз коштує на 20–30% дорожче, ніж аналогічна в будинку, який планують здати наприкінці року. Якщо ж порівнювати готове житло з квартирами на початковому етапі будівництва, різниця в ціні може сягати 50–60%.

Як змінювалися ціни на нерухомість останнім часом

Нагадаємо, восени новобудови Києва дорожчають, а вторинка дешевшає. Ціна квадратного метра в столичній первинці досягла позначки у 65 тисяч гривень, тоді як обсяги запуску нових будівельних майданчиків у столиці впали на 65%.

Крім того, західні міста наразі демонструють небачені цінові показники: Ужгород обігнав Київ за цінами на однокімнатні квартири. Медіанна вартість однокімнатної квартири на вторинці там перетнула позначку в 68 400 доларів, підтверджуючи високий попит на нерухомість у безпечних областях.