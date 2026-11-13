Строительство может подорожать на 20%: что будет с ценами на квартиры в 2027 году

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Почему дорожает строительство жилья в Украине

Как сообщила изданию "Факты ICTV" коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец, девелоперы вынуждены закладывать в финансовые планы расчетный курс доллара на уровне 47–48 гривен.

В западных областях себестоимость строительных работ только за 2026 год выросла почти на 10%. Это может повлиять на стоимость квартир в новостройках, которые планируется завершить в 2028 году.

Расходы застройщиков растут из-за разрушения складов, проблем с логистикой, перебоев с электроснабжением и нехватки строителей. Часть украинских материалов компании вынуждены заменять импортными, в частности польская и чешская продукция в отдельных категориях стоит на 10–15% дороже украинских аналогов. В центральных и восточных областях дополнительные расходы связаны с более дорогостоящим топливом и доставкой материалов.

Какие квартиры сейчас выбирают покупатели

Украинцы все чаще выбирают квартиры в готовых или почти завершенных новостройках, чтобы не ждать несколько лет до окончания строительства. По оценкам строительной компании, такому жилью отдают предпочтение 60–70% активных покупателей. Также вырос интерес к квартирам с готовым ремонтом, которые не требуют дополнительных затрат после приобретения.

При выборе жилья покупатели обращают внимание на:

безопасность региона;

энергетическую автономность дома;

готовность новостройки;

наличие ремонта от застройщика.

Более половины клиентов интересуются новостройками на западе Украины, в частности во Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Луцке и Тернополе. В то же время Киев и Одесса также остаются привлекательными для покупателей недвижимости.

Насколько готовый дом дороже, чем на ранней стадии

Эксперты не прогнозируют общего снижения цен на новостройки, поскольку затраты на строительство продолжают расти. В то же время стоимость квартир существенно зависит от того, насколько дом близок к завершению.

Готовая квартира уже сейчас стоит на 20–30% дороже, чем аналогичная в доме, который планируется сдать в конце года. Если же сравнивать готовое жилье с квартирами на начальном этапе строительства, разница в цене может достигать 50–60%.

Как менялись цены на недвижимость в последнее время

Напомним, осенью новостройки в Киеве дорожают, а вторичный рынок дешевеет. Цена квадратного метра на первичном рынке столицы достигла отметки в 65 тысяч гривен, тогда как объемы запуска новых строительных площадок в столице упали на 65%.

Кроме того, западные города в настоящее время демонстрируют невиданные ценовые показатели: Ужгород обогнал Киев по ценам на однокомнатные квартиры. Медианная стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке там превысила отметку в 68 400 долларов, подтверждая высокий спрос на недвижимость в безопасных областях.