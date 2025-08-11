В 2025 году для украинцев сохраняется возможность свободно покупать недвижимость в Испании –от квартир и домов до коммерческих объектов и земельных участков. Страна не устанавливает никаких ограничений для иностранцев, а процедура оформления считается прозрачной и доступной.

Как украинцу купить квартиру в Испании

Могут ли украинцы купить жилье в Испании?

Законодательство Испании не устанавливает никаких ограничений для иностранцев в вопросе приобретения недвижимости. Украинцы могут покупать:

квартиры,

дома,

коммерческие помещения или земельные участки без дополнительных разрешений.

Для старта процесса достаточно иметь загранпаспорт и оформить NIE (Número de Identidad de Extranjero) – идентификационный номер иностранца.

Как процедура покупки?

Выбор и проверка объекта. Осмотр жилья можно провести как лично, так и дистанционно. Онлайн-вариант экономит время, но повышает риск наткнуться на недобросовестных продавцов или проблемные объекты. В Испании существует феномен "оккупантов" – людей, которые незаконно занимают жилье. Это серьезный риск, особенно для владельцев, которые не проживают в квартире постоянно. Проверка юридической чистоты. Перед покупкой нужно убедиться, что жилье не находится под арестом, не является залогом, а также не имеет долгов за коммунальные услуги или налоги. Оформление NIE. NIE можно получить в Испании или через консульство в Украине. Процедура занимает примерно две недели, и заявитель должен находиться в стране легально. Открытие банковского счета. Для этого нужны паспорт, NIE и документы о доходах. Счет открывается бесплатно, оплачивать нужно только обслуживание. Ипотеку нерезидентам банки выдают на срок от 5 до 30 лет под 4 – 5% годовых.

Перед подписанием основного договора оформляется Contrato de arras – предварительное соглашение, по которому покупатель вносит задаток в размере 10% от цены. Есть и вариант бронирования с взносом 1 – 1,5%.



Реально ли украинцам приобрести недвижимость в Испании / Фото Unsplash

Окончательный договор (Escritura Publica) подписывается у нотариуса. Если покупатель не владеет испанским, обязателен переводчик. После оплаты ключи передаются владельцу, а нотариус вносит данные в Реестр собственности. Процесс занимает от двух до шести недель.

Дополнительные расходы, о которых стоит помнить

Кроме стоимости жилья, покупатель должен заложить в бюджет еще 8 – 13% дополнительных расходов:

юридические услуги – 1 000 – 2 500 евро;

комиссия риелтора – около 3% (часто платит продавец);

переводы документов – 200 – 500 евро;

нотариус и регистрация – 600 – 1 200 евро;

налог на передачу имущества (ITP) – 6 – 10% или НДС 10% для новостроек;

ежемесячное содержание – 80 – 150 евро;

налог на недвижимость (IBI) – 200 – 600 евро в год.

Добавим, что в июле 2025 года Испания стала лидером среди стран ЕС по темпам роста цен на жилье. На вторичном рынке средняя цена квадратного метра достигла рекордных 2 471 евро. Это означает, что инвестиции в испанскую недвижимость могут быть не только способом получить собственный уголок в Европе, но и надежным инструментом сохранения капитала.