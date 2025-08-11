Як українцю купити квартиру в Іспанії – розкаже 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

Чи можуть українці купити житло в Іспанії?

Законодавство Іспанії не встановлює жодних обмежень для іноземців у питанні придбання нерухомості. Українці можуть купувати:

квартири,

будинки,

комерційні приміщення чи земельні ділянки без додаткових дозволів.

Для старту процесу достатньо мати закордонний паспорт та оформити NIE (Número de Identidad de Extranjero) – ідентифікаційний номер іноземця.

Як процедура купівлі?

Вибір і перевірка об'єкта. Огляд житла можна провести як особисто, так і дистанційно. Онлайн-варіант економить час, але підвищує ризик натрапити на недобросовісних продавців або проблемні об'єкти. В Іспанії існує феномен "окупасів" – людей, які незаконно займають житло. Це серйозний ризик, особливо для власників, які не проживають у квартирі постійно. Перевірка юридичної чистоти. Перед купівлею потрібно переконатися, що житло не перебуває під арештом, не є заставою, а також не має боргів за комунальні послуги чи податки. Оформлення NIE. NIE можна отримати в Іспанії або через консульство в Україні. Процедура займає приблизно два тижні, і заявник має перебувати в країні легально. Відкриття банківського рахунку. Для цього потрібні паспорт, NIE та документи про доходи. Рахунок відкривається безкоштовно, оплачувати потрібно лише обслуговування. Іпотеку нерезидентам банки видають на термін від 5 до 30 років під 4 – 5% річних.

Перед підписанням основного договору оформлюється Contrato de arras – попередня угода, за якою покупець вносить завдаток у розмірі 10% від ціни. Є й варіант бронювання з внеском 1 – 1,5%.



Остаточний договір (Escritura Publica) підписується у нотаріуса. Якщо покупець не володіє іспанською, обов'язковий перекладач. Після оплати ключі передаються власнику, а нотаріус вносить дані в Реєстр власності. Процес займає від двох до шести тижнів.

Додаткові витрати, про які варто пам'ятати

Окрім вартості житла, покупець має закласти у бюджет ще 8 – 13% додаткових витрат:

юридичні послуги – 1 000 – 2 500 євро;

комісія рієлтора – близько 3% (часто сплачує продавець);

переклади документів – 200 – 500 євро;

нотаріус та реєстрація – 600 – 1 200 євро;

податок на передачу майна (ITP) – 6 – 10% або ПДВ 10% для новобудов;

щомісячне утримання – 80 – 150 євро;

податок на нерухомість (IBI) – 200 – 600 євро на рік.

Додамо, що у липні 2025 року Іспанія стала лідером серед країн ЄС за темпами зростання цін на житло. На вторинному ринку середня ціна квадратного метра сягнула рекордних 2 471 євро. Це означає, що інвестиції в іспанську нерухомість можуть бути не лише способом отримати власний куточок у Європі, а й надійним інструментом збереження капіталу.