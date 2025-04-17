Это не квартиры: какую недвижимость выбирают украинцы и каковы причины ее популярности

В Украине стремительно растет спрос на строительство жилья под ключ. За последние 4 года количество таких объявлений на рынке увеличилось почти в 2 раза.

О том, какому типу жилья отдают предпочтение украинцы, 24 Канал рассказывает со ссылкой на материал "РБК-Украина".

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Украинцы выбирают дома под ключ

Спрос на строительство под ключ в Украине идет вверх. По информации OLX, с 2021 года количество соответствующих объявлений выросло на 181%, а отзывов – на 54%. В 2022 году из-за полномасштабного вторжения России фиксировали падение активности в этом сегменте, однако уже в 2023 году рынок начал восстанавливаться и продолжает расти и сейчас.

Формат домов под ключ привлекает по нескольким причинам:

экономия времени и удобство – заказчик не должен сам искать подрядчиков, контролировать каждый этап, ведь весь процесс выполняет одна компания;

гарантии качества – большинство исполнителей дают гарантии на материалы и работу;

комплексность – к строительству преимущественно входит подведение коммуникаций, внутренняя отделка и помощь с документами.

Где наибольший спрос и от чего зависят цены

Наибольшее количество объявлений и отзывов о строительстве под ключ на Киевщине. На второй позиции – Львовская область, где из-за переселенцев спрос на жилье вырос почти в 3 раза.

Зато в регионах, приближенных к фронту, количество таких объявлений уменьшилось на 70%, а количество отзывов – на 95%.



Популярны модульные дома / Фото Depositphotos

Относительно цен, то на них влияют следующие факторы:

цены на строительные материалы, которые растут из-за инфляции и логистических трудностей;

тип технологии: каркасные и модульные дома дешевле традиционных, однако имеют определенные ограничения;

регион и сроки: в популярных областях такое жилье стоит дороже, стоимость растет и из-за срочности;

дефицит кадров – специалистов на рынке недвижимости не хватает.

Важно! Для финансирования проектов доступны банковские кредиты; государственная программа "Собственный дом", которая предусматривает льготные кредиты для жителей сел; программа "еВідновлення" – компенсация за разрушенное жилье.

Какие дома в тренде

Популярные запросы – каркасные и модульные дома. Их преимущества – возможность быстрого монтажа и относительно невысокие цены. Однако модульные конструкции имеют меньше вариантов дизайна, а каркасные – менее прочные, чем кирпичные.

Дальнейший спрос на такое жилье будет зависеть от ситуации в стране. Кроме того, на него влияет и развитие энергоэффективных решений и новых технологий.