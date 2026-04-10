Как влияет прописка на еОселю: можно ли купить жилье в другом городе

Государственная программа "еОселя" позволяет украинцам покупать жилье в ипотеку на льготных условиях. При этом ее правила не ограничивают выбор города, даже если место прописки отличается от локации будущей покупки.

Влияет ли прописка на "еОселю"?

Прописка не влияет на участие в программе "еОселя" и не ограничивает выбор города для покупки жилья, пишет АН "Маяк".

Заемщик может выбрать недвижимость в любом регионе Украины независимо от места регистрации.

Программа не привязывает покупателя к населенному пункту, где он зарегистрирован. Это позволяет выбирать жилье там, где удобнее жить или работать, а не ориентироваться на прописку.

Фактически место регистрации не играет роли при подаче заявки. Важнее остаются финансовые возможности заемщика и соответствие объекта условиям программы.

Какие требования для участия в "еОсели"?

Среди ключевых требований на сайте "еОселя" отмечают:

участие невозможно , если в собственности уже есть жилье площадью более 52,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи;

, если площадью более 52,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи; если за 36 месяцев осуществлялись продажи недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также откажут ;

недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также ; площадь квартиры не может превышать норматив более чем на 10% и не может быть больше 115,5 квадратного метра;

не может превышать норматив более чем на 10% и не может быть больше 115,5 квадратного метра; стоимость квадратного метра и общая цена жилья также ограничены и не могут превышать установленные пределы более чем на 10%.

Где можно купить жилье по "еОселе"?

Жилье по программе можно приобрести в разных населенных пунктах Украины. Выбор не ограничивается только крупными городами, покупатель может рассматривать и меньшие общины.

В то же время действуют ограничения по стоимости недвижимости. Предельную цену определяют на основе средней стоимости строительства в конкретном регионе. К этой стоимости применяют специальные коэффициенты, которые зависят от местоположения объекта. Именно они формируют максимальную сумму, за которую можно приобрести жилье в рамках программы.

Поэтому даже в пределах одного города часть квартир или домов может не соответствовать условиям "еОсели". Покупателю приходится подбирать варианты, которые укладываются в установленные пределы.

Можно ли купить дом по "еОсели"?