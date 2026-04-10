Влияет ли прописка на "еОселю"?

Прописка не влияет на участие в программе "еОселя" и не ограничивает выбор города для покупки жилья, пишет АН "Маяк".

Заемщик может выбрать недвижимость в любом регионе Украины независимо от места регистрации.

Программа не привязывает покупателя к населенному пункту, где он зарегистрирован. Это позволяет выбирать жилье там, где удобнее жить или работать, а не ориентироваться на прописку.

Фактически место регистрации не играет роли при подаче заявки. Важнее остаются финансовые возможности заемщика и соответствие объекта условиям программы.

Какие требования для участия в "еОсели"?

Среди ключевых требований на сайте "еОселя" отмечают:

участие невозможно , если в собственности уже есть жилье площадью более 52,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи;

, если площадью более 52,5 квадратного метра для семьи из одного или двух человек, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи; если за 36 месяцев осуществлялись продажи недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также откажут ;

недвижимости, площадь которых превышает норму, в участии также ; площадь квартиры не может превышать норматив более чем на 10% и не может быть больше 115,5 квадратного метра;

не может превышать норматив более чем на 10% и не может быть больше 115,5 квадратного метра; стоимость квадратного метра и общая цена жилья также ограничены и не могут превышать установленные пределы более чем на 10%.

Где можно купить жилье по "еОселе"?

Жилье по программе можно приобрести в разных населенных пунктах Украины. Выбор не ограничивается только крупными городами, покупатель может рассматривать и меньшие общины.

В то же время действуют ограничения по стоимости недвижимости. Предельную цену определяют на основе средней стоимости строительства в конкретном регионе. К этой стоимости применяют специальные коэффициенты, которые зависят от местоположения объекта. Именно они формируют максимальную сумму, за которую можно приобрести жилье в рамках программы.

Поэтому даже в пределах одного города часть квартир или домов может не соответствовать условиям "еОсели". Покупателю приходится подбирать варианты, которые укладываются в установленные пределы.

Можно ли купить дом по "еОсели"?