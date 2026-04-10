Чи впливає прописка на "єОселю"?
Прописка не впливає на участь у програмі "єОселя" і не обмежує вибір міста для купівлі житла, пише АН "Маяк".
Позичальник може обрати нерухомість у будь-якому регіоні України незалежно від місця реєстрації.
Програма не прив'язує покупця до населеного пункту, де він зареєстрований. Це дозволяє обирати житло там, де зручніше жити або працювати, а не орієнтуватися на прописку.
Фактично місце реєстрації не відіграє ролі під час подання заявки. Важливішими залишаються фінансові можливості позичальника та відповідність об'єкта умовам програми.
Які вимоги для участі у "єОселі"?
Серед ключових вимог на сайті "єОселя" зазначають:
- участь неможлива, якщо у власності вже є житло площею понад 52,5 квадратного метра для сім'ї з однієї або двох осіб, плюс 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини;
- якщо за 36 місяців здійснювалися продажі нерухомості, площа яких перевищує норму, в участі також відмовлять;
- площа квартири не може перевищувати норматив більш ніж на 10% і не може бути більшою за 115,5 квадратного метра;
- вартість квадратного метра та загальна ціна житла також обмежені й не можуть перевищувати встановлені межі більш ніж на 10%.
Де можна купити житло за "єОселею"?
Житло за програмою можна придбати у різних населених пунктах України. Вибір не обмежується лише великими містами, покупець може розглядати й менші громади.
Водночас діють обмеження щодо вартості нерухомості. Граничну ціну визначають на основі середньої вартості будівництва у конкретному регіоні. До цієї вартості застосовують спеціальні коефіцієнти, які залежать від місця розташування об'єкта. Саме вони формують максимальну суму, за яку можна придбати житло в межах програми.
Через це навіть у межах одного міста частина квартир або будинків може не відповідати умовам "єОселі". Покупцю доводиться підбирати варіанти, які вкладаються у встановлені межі.
Чи можна купити будинок за "єОселею"?
Придбати приватний будинок за програмою "єОселя" можливо, однак банки часто відмовляють у таких заявках. Під час розгляду перевіряють не лише сам будинок, а й земельну ділянку. Важливим є цільове призначення землі, оскільки вона має бути призначена для житлової забудови.
Також перевіряють документи на будинок і ділянку. Будь-які проблеми або невідповідності можуть стати підставою для відмови.
Крім того, банки враховують ліквідність таких об'єктів. Приватні будинки вважаються більш ризикованими, тому рішення про кредитування у таких випадках ухвалюють обережніше.