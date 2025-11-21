Внезапное падение цен: где выгоднее всего купить квартиру в Польше
- В Катовице цены на квартиры снизились на 12,5%, а в Лодзи и Варшаве - на 3,2% и 4,6% соответственно.
- Снижение процентных ставок Нацбанком Польши уменьшило ежемесячные выплаты за жилье, что увеличило спрос на рынке недвижимости.
Польский рынок недвижимости переживает изменения, которые еще год назад казалась маловероятными. Там, где цены стабильно росли, теперь они заметно снижаются. Покупатели наконец-то получили шанс найти жилье по более доступной цене.
В каких городах квартиры подешевели больше всего?
Наибольшее изменение цен на квартиры претерпел город Катовице, пишет 24 Канал со ссылкой на Gazeta.pl.
В городе Катовице цены снизились на 12,5% за последний год, что стало самым большим падением среди крупных польских городов. В прошлом году этот город был одним из лидеров по ценам на жилье.
Заметное снижение стоимости за квадратный метр наблюдается и в Лодзи – около 3,2%. Даже Варшава, которая стабильно держала высокие цены, показала спад почти 4,6%. Для столицы такая динамика нетипична, поэтому эксперты расценивают это как сигнал широкого замедления рынка.
Где сейчас искать самые дешевые квартиры?
Самые выгодные варианты предлагают:
- Катовице – самое большое падение цен в стране;
- Лодзь – стабильные скидки, большой выбор вторичного жилья;
- Варшава – рынок дороже в целом, однако нынешний спад открывает шанс найти предложения, которые ранее были недоступны.
Что вызвало падение цен на жилье в 2025 году?
Согласно анализу BezPrawnik, в третьем квартале 2025 года во многих городах Польши зафиксировано снижение средней стоимости жилья. Это касается как новостроек, так и вторичного рынка.
Снижение процентных ставок со стороны Нацбанка Польши усилило влияние на рынок сильнее, чем ожидали. Для многих заемщиков ежемесячные платежи стали ощутимо ниже.
Интересно! Выплата за квартиру в Катовице уменьшилась ориентировочно на 776 злотых в месяц, в гривнах это около 9 тысяч. Это увеличило возможности покупателей и спрос на покупку жилья.
Реальный спрос в крупных городах замедлился. Часть людей, которые планировали покупку в 2024 году, сделали это раньше из-за ожидания нового кредитного стимулирования. Те же, кто не спешил, сегодня внимательнее присматриваются к предложениям, ожидая дальнейшего снижения.
Как изменились цены на аренду в Польше?
В столице Польши зафиксировали новый скачок цен на аренду квартир. Варшава возглавила рейтинг польских городов с самыми высокими ценами, а средняя стоимость за квадратный метр стала рекордной за последние годы.
Больше всего подорожали небольшие квартиры площадью до 35 квадратных метров. По данным аналитиков, их стоимость выросла на 4,3% за год. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в Варшаве составляет около 3 000 злотых, это 34 тысячи гривен.