Раптове падіння цін: де найвигідніше купити квартиру у Польщі
- У Катовіце ціни на квартири знизились на 12,5%, а у Лодзі та Варшаві - на 3,2% та 4,6% відповідно.
- Зниження відсоткових ставок Нацбанком Польщі зменшило щомісячні виплати за житло, що збільшило попит на ринку нерухомості.
Польський ринок нерухомості переживає зміни, які ще рік тому здавалася малоймовірними. Там, де ціни стабільно зростали, тепер вони помітно знижуються. Покупці нарешті отримали шанс знайти житло за більш доступною ціною.
У яких містах квартири подешевшали найбільше?
Найбільшої зміни цін на квартири зазнало місто Катовіце, пише 24 Канал з посиланням на Gazeta.pl.
У місті Катовіце ціни знизились на 12,5% за останній рік, що стало найбільшим падінням серед великих польських міст. Торік це місто було одним із лідерів за цінами на житло.
Помітне зниження вартості за квадратний метр спостерігається й у Лодзі – близько 3,2%. Навіть Варшава, яка стабільно тримала високі ціни, показала спад майже 4,6%. Для столиці така динаміка нетипова, тому експерти розцінюють це як сигнал ширшого уповільнення ринку.
Де зараз шукати найдешевші квартири?
Найвигідніші варіанти пропонують:
- Катовіце – найбільше падіння цін у країні;
- Лодзь – стабільні знижки, великий вибір вторинного житла;
- Варшава – ринок дорожчий загалом, проте нинішній спад відкриває шанс знайти пропозиції, які раніше були недоступними.
Що спричинило падіння цін на житло у 2025 році?
Згідно з аналізом BezPrawnik, у третьому кварталі 2025 року в багатьох містах Польщі зафіксовано зниження середньої вартості житла. Це стосується як новобудов, так і вторинного ринку.
Зниження відсоткових ставок з боку Нацбанку Польщі посилило вплив на ринок сильніше, ніж очікували. Для багатьох позичальників щомісячні платежі стали відчутно нижчими.
Цікаво! Виплата за квартиру в Катовіце зменшилася орієнтовно на 776 злотих на місяць, у гривнях це близько 9 тисяч. Це збільшило можливості покупців та попит на купівлю житла.
Реальний попит у великих містах уповільнився. Частина людей, які планували купівлю у 2024 році, зробили це раніше через очікування нового кредитного стимулювання. Ті ж, хто не поспішав, сьогодні уважніше придивляються до пропозицій, очікуючи подальшого зниження.
Як змінилися ціни на оренду у Польщі?
У столиці Польщі зафіксували новий стрибок цін на оренду квартир. Варшава очолила рейтинг польських міст із найвищими цінами, а середня вартість за квадратний метр стала рекордною за останні роки.
Найбільше подорожчали невеликі квартири площею до 35 квадратних метрів. За даними аналітиків, їхня вартість зросла на 4,3% за рік. Середня вартість однокімнатної квартири у Варшаві становить близько 3 000 злотих, це 34 тисячі гривень.