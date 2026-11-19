Украинцы вошли в пятерку крупнейших иностранных покупателей недвижимости в Турции. За месяц они приобрели более 150 квартир и домов, опередив даже граждан Германии.

Сколько жилья купили украинцы в Турции

В октябре 2026 года украинцы приобрели 152 жилых объекта в Турции и заняли четвертое место среди иностранных покупателей. Больше недвижимости купили только граждане России, Ирана и Ирака, тогда как немцы приобрели 123 объекта. Всего за месяц иностранцы купили в стране 2 259 квартир и домов, свидетельствуют данные Турецкого статистического института (TÜİK).

Где иностранцы чаще всего покупают жилье в Турции

Больше всего жилья иностранцы приобрели в Стамбуле – 898 объектов. На втором месте оказалась Анталия, где за месяц было продано 752 квартиры и дома. В сумме на эти два города пришлось около 73% всех покупок недвижимости иностранцами.

Значительно меньше жилья иностранцы покупали в других городах. В частности, в Мерсине было приобретено 153 объекта, в Анкаре – 95, а в Ялове – 55.

Как изменились продажи жилья в Турции

В октябре 2026 года в Турции было продано 131 072 жилых объекта, что на 23,3% меньше, чем за аналогичный месяц 2025 года. На долю иностранных покупателей пришлось лишь 1,7% всех продаж.

Для сравнения: в 2022 году иностранцы приобрели в Турции рекордные 67 490 квартир и домов. С тех пор интерес к турецкой недвижимости снизился, а условия для иностранных покупателей стали более строгими.

В частности, для получения турецкого гражданства через инвестиции в недвижимость необходимо приобрести жилье стоимостью не менее 400 тысяч долларов. Кроме того, в ряде популярных районов страны действуют ограничения на оформление видов на жительство для иностранцев.

Напомним, что украинцы вошли в десятку самых активных иностранных покупателей недвижимости в Испании, где только за первый квартал было приобретено около 765 объектов жилья. В то же время в Турции за весь прошлый 2025 год наши граждане стали владельцами 1 541 квартиры и дома, стабильно удерживая высокие позиции в рейтинге.