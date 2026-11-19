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Скільки житла купили українці в Туреччині

У жовтні 2026 року українці придбали 152 житлові об'єкти в Туреччині та посіли четверте місце серед іноземних покупців. Більше нерухомості купили лише громадяни Росії, Ірану та Іраку, тоді як німці придбали 123 об'єкти. Загалом за місяць іноземці купили в країні 2 259 квартир і будинків, свідчать дані Турецького статистичного інституту (TÜİK).

Де іноземці найчастіше купують житло в Туреччині

Найбільше житла іноземці придбали у Стамбулі – 898 об'єктів. На другому місці була Анталія, де за місяць продали 752 квартири та будинки. Разом на ці два міста припало близько 73% усіх покупок нерухомості іноземцями.

Значно менше житла іноземці купували в інших містах. Зокрема, у Мерсіні придбали 153 об'єкти, в Анкарі – 95, а в Ялові – 55.

Як змінилися продажі житла в Туреччині

У жовтні 2026 року в Туреччині продали 131 072 житлові об'єкти, що на 23,3% менше, ніж за аналогічний місяць 2025 року. На іноземних покупців припало лише 1,7% усіх продажів.

Для порівняння, у 2022 році іноземці придбали в Туреччині рекордні 67 490 квартир і будинків. Відтоді інтерес до турецької нерухомості знизився, а умови для іноземних покупців стали суворішими.

Зокрема, для отримання турецького громадянства через інвестиції в нерухомість необхідно придбати житло вартістю щонайменше 400 тисяч доларів. Крім того, у низці популярних районів країни діють обмеження на оформлення посвідок на проживання для іноземців.

Нагадаємо, українці увійшли до десятки найактивніших іноземних покупців нерухомості в Іспанії, де за один лише перший квартал придбали близько 765 об'єктів житла. Водночас у Туреччині за весь минулий 2025 рік наші громадяни стали власниками 1 541 квартири та будинку, стабільно утримуючи високі позиції в рейтингу.