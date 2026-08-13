Покупка жилья без пенсионного сбора: для кого планируют ввести льготу

При покупке жилья часть украинцев может быть освобождена от обязательного пенсионного сбора. Льгота предлагается тем, кто будет приобретать недвижимость в качестве компенсации за имущество, уничтоженное в результате войны.

Кого хотят уволить от уплаты пенсионного сбора при покупке жилья

В законопроекте № 11444 предлагается освободить от пенсионного сбора граждан Украины, приобретающих недвижимость за счет компенсации за уничтоженное имущество.

Пока эта льгота не действует. 13 августа Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять законопроект в первом чтении с последующей доработкой. Поэтому предложенные правила еще должны пройти рассмотрение в Верховной Раде, а положения документа могут измениться.

Что еще может изменить использование компенсации за уничтоженное жилье

Законопроект также расширяет возможности использования компенсации. Предлагается разрешить направлять ее на погашение жилищного кредита, который человек взял для покупки недвижимости, инвестирования или финансирования ее строительства.

Также средства можно будет использовать для погашения кредита, взятого на приобретение земельного участка, на котором расположено соответствующее жилье. Норма также распространяется на кредит на покупку доли в праве собственности на такую недвижимость.

Отдельные изменения касаются жилья на территориях, непригодных для проживания. Для такой недвижимости предлагается предусмотреть возможность не проводить обследование, если это невозможно или нецелесообразно. Это должно позволить оформлять компенсацию и в тех случаях, когда физически проверить состояние жилья невозможно.

Целевые средства, предназначенные для выплаты компенсации, также предлагается защитить от ареста. Исключением станут случаи, когда компенсацию получили незаконно и деньги необходимо вернуть.

Кроме того, законопроект содержит изменения, касающиеся Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате российской агрессии. Они должны упростить отдельные процедуры работы с данными о такой недвижимости.

Напомним, при покупке жилья покупатель обычно должен уплатить 1% от стоимости недвижимости в Пенсионный фонд. Сбор рассчитывается исходя из суммы, указанной в договоре купли-продажи, а подтверждение оплаты необходимо предоставить нотариусу.

В то же время от уплаты сбора освобождаются, в частности, те, кто приобретает жилье впервые и может это подтвердить, а также лица, состоящие на квартирном учете.