Кого хочуть звільнити від сплати пенсійного збору при купівлі житла

У законопроєкті № 11444 пропонують звільнити від пенсійного збору громадян України, які купують нерухомість за компенсації за знищене майно.

Поки що ця пільга не діє. 13 серпня Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку рекомендував парламенту прийняти законопроєкт за основу з подальшим доопрацюванням. Тому запропоновані правила ще мають пройти розгляд у Верховній Раді, а положення документа можуть змінитися.

Як ще можуть змінити використання компенсації за знищене житло

Законопроєкт також розширює можливості використання компенсації. Її пропонують дозволити спрямовувати на погашення житлового кредиту, який людина взяла для купівлі нерухомості, інвестування або фінансування її будівництва.

Так само кошти можна буде використати для погашення кредиту, взятого на придбання земельної ділянки, на якій розташоване відповідне житло. Норма також охоплює кредит на купівлю частки у праві власності на таку нерухомість.

Окремі зміни стосуються житла на територіях, непридатних для життєдіяльності. Для такої нерухомості хочуть передбачити можливість не проводити обстеження, якщо зробити це неможливо або недоцільно. Це має дозволити оформлювати компенсацію і в тих випадках, коли фізично перевірити стан житла неможливо.

Цільові кошти, призначені для виплати компенсації, також пропонують захистити від арешту. Винятком стануть випадки, коли компенсацію отримали незаконно і гроші потрібно повернути.

Крім того, законопроєкт містить зміни щодо Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок російської агресії. Вони мають спростити окремі процедури роботи з даними про таку нерухомість.

Нагадаємо, під час купівлі житла покупець зазвичай має сплатити 1% від вартості нерухомості до Пенсійного фонду. Збір розраховують від суми, зазначеної у договорі купівлі-продажу, а підтвердження оплати потрібно надати нотаріусу.

Водночас від сплати збору звільняють, зокрема, тих, хто купує житло вперше та може це підтвердити, а також людей, які перебувають на квартирному обліку.