Не все ветераны смогут получить жилье: кто имеет право и что для этого нужно

Государство предусматривает несколько механизмов жилищной поддержки для ветеранов войны и участников боевых действий, в частности предоставление жилья или денежную компенсацию. Чтобы воспользоваться программой, нужно стать на квартирный учет и соблюдать установленную процедуру.

Кто может получить компенсацию?

Право на денежную компенсацию на жилье имеют отдельные категории граждан, для которых государство определило первоочередную поддержку, пишет 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

Смотрите также Упадут ли цены на квартиры в 2026 году: что будет формировать стоимость в Украине

Стать на квартирный учет могут:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью I и II группы вследствие войны;

члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины;

ветераны войны, которые имеют подтвержденную потребность в улучшении жилищных условий;

внутренне перемещенные лица.

Важно! Компенсация может предоставляться вместо получения квартиры от государства и используется для приобретения жилья в собственность. В отличие от жилищного ваучера, где сумма фиксированная, компенсация рассчитывается индивидуально.

Что такое квартирный учет и зачем он нужен?

Квартирный учет является официальной процедурой, которая требует подтверждения, что человеку необходимо улучшение жилищных условий.

Обратите внимание! Без пребывания на этом учете получить ни жилье, ни денежную компенсацию невозможно. Дата постановки на учет определяет очередность предоставления жилья или компенсации.

На учет берут граждан, которые:

не имеют собственного жилья;

проживают в перенаселенном или аварийном помещении;

живут в жилье, что не соответствует санитарным или техническим нормам.

Какие документы нужно подготовить?

Для постановки на квартирный учет необходимо собрать базовый пакет документов, отмечают в Дии. Он может отличаться в зависимости от статуса заявителя и состава семьи.

Обычно подают:

заявление о постановке на квартирный учет;

справки о регистрации места жительства всех членов семьи;

копии документов, подтверждающих статус ветерана или члена семьи погибшего;

документы об имеющемся жилье или его отсутствии;

справки о пребывании или не пребывании на учете по месту работы.

Куда обращаться для постановки на учет?

Подать документы можно по месту фактического проживания. Для этого обращаются в:

центр предоставления административных услуг;

исполнительный орган местного совета;

районную государственную администрацию в городах с районным делением.

Решение о постановке на квартирный учет принимают в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления.

Как происходит получение жилья или выплата компенсации?

После постановки на учет заявитель попадает в очередь. Дальнейший порядок действий выглядит так:

Ожидание своей очереди в соответствии с приоритетом. Рассмотрение кандидатуры местной комиссией. Принятие решения о предоставлении жилья или выплате компенсации.

В случае положительного решения компенсацию перечисляют на специальный счет, а жилье предоставляют в установленном законом порядке.

Важно! Если заявление о предоставлении жилья отклонили, стоит тщательно проверить документы. Обычно основаниями для отказа становятся неправильные сведения, неофициальное трудоустройство или уже полученная компенсация.

Какие будут выплаты для УБД в 2026 году?