Украинка вместе с мужем купила древний особняк во Франции: кадры до ремонта и в процессе
- Украинка Лиза Бовуа и ее муж купили особняк 19 века под Парижем и делают там ремонт и дизайн в соответствии со своими предпочтениями.
- Кадрами перевоплощения здания женщина делится в соцсетях.
Украинка Лиза Бовуа и ее муж купили имение 19 века под Парижем. Теперь семья делает там ремонт.
Женщина рассказывает об этом в тиктоке. Как выглядит имение, что супругам уже удалось изменить в доме, рассказывает 24 Канал.
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Покупка древнего имения и ремонт там
Лиза Бовуа замужем за французом, имеет троих детей. Вместе с мужем она стала владелицей имения, возведенного еще в 19 веке. Теперь пара делает ремонт в здании. Хотя дом не был пустым, супруги все же решили провести ремонт.
Как только я начинаю говорить слово ремонт и показывать картинки дома, все начинают в комментариях писать: нет, зачем вы это делаете, там и так все красиво. Во-первых, ремонту в этом доме лет 20 – 25. Почему мы должны жить в старых стенах с заселенной кухней, с поломанным паркетом,
– рассказывает в ролике Лиза.
И добавляет, что меняет дом, чтобы он отражал ее с мужем предпочтения, а не напоминал о людях, которые жили там до и обожали желтый цвет.
Как дом выглядел до ремонта и после: смотрите видео
Что уже удалось обновить в доме
По словам женщины, в доме уже завершили масштабные работы, теперь перешли к косметическому ремонту. Удалось полностью отреставрировать окна третьего этажа, на втором – они в хорошем состоянии, поэтому их только покрасили. Положили паркет в библиотеке, стены подготовили к покраске. Восстановили, почистили и покрасили световое окно. Отреставрировали также двери и начали восстановительные работы балюстрады.
К слову, паркет в доме пришлось менять, потому что он начал прогибаться, отставать от стен и даже проваливаться.
В последних роликах Лиза делится кадрами, как ищет для дома мебель и обои.
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